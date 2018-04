Televizní práva: liga jedná s Pragosportem, Tvrdík nabízí jiného zájemce

Pragosport, za nímž stojí někdejší místopředseda fotbalové asociace Jaroslav Vacek, už před několika týdny předložil nabídku na další čtyři roky.

Stávající kontrakt platí do léta 2020 a kluby první a druhé ligy za televizní a marketingová práva dostávají přibližně 100 až 110 milionů korun. Nabídka na další období činí přibližně 150 milionů korun.

„Grémium Ligové fotbalové asociace schválilo záměr jednat se společností Pragosport o uzavření smlouvy na poskytnutí mediálních/audiovizuálních práv ke všem utkáním první a druhé ligy na sezony 2020/2021 až 2023/24,“ oznámilo vedení Ligové fotbalové asociace (LFA).

„V praxi to znamená, že se se společností Pragosport bude jednat o detailních podmínkách kontraktu. Vyjednané podmínky budou předloženy k finálnímu rozhodnutí na nejbližším Ligové grémiu.“

Pokud by Pragosport dostal kontrakt na období 2020 až 2024, existuje možnost, že by svůj současný příspěvek o nespecifikovanou částku zvýšil už na nejbližší dvě sezony nad rámec stávající smlouvy.

Jednání s Pragosportem o podstoupení televizních práv se však delší dobu příliš nezamlouvá Jaroslavu Tvrdíkovi, šéfovi Slavie.

„Drtivá většina klubů vám řekne, že počítá každou korunu. Poměrově LFA dostává měně než srovnatelné země. Snaha prodat jednomu vybranému uchazeči bez mezinárodního tendru v extrémně krátkém čase nemá logiku. Respektive má, ale ne pro fotbal,“ napsal Tvrdík v minulém týdnu na svůj twitterový účet.

Nebylo to poprvé, co Tvrdík k prodeji práv vystoupil. Například v únoru uvedl. „Vedení LFA předkládá návrh na prodej televizních práv exklusivně společnosti Pragosport za 150 milionů korun ročně. Je to totální ostuda. Předložíme vyšší nabídku ze společnosti Medea/TvBarandov. Fotbal pro fanoušky.“

„Chceme výběrové řízení na mediální práva. Porovnejme poměrové příjmy klubů v Česku a ve srovnatelných zemích. Zavazujeme se fotbal vysílat na neplaceném kanálu a nabízíme více peněz pro fotbal než Pragosport v současné nabídce.“

Předseda LFA Dušan Svoboda reagoval, že dá Slavii prostor, aby nabídku předložila.

Podle kuloárních informací se však během posledních dvou měsíců nic takového zatím nestalo.

Na úterním jednání grémia zase jen zaznělo, že by ze strany společnosti Médea, kterou vlastní Jaromír Soukup, majitel televize Barrandov, byl zájem.

Pro server seznam.zpravy.cz Tvrdík řekl, že televize Barrandov se společností CEFC předložila nabídku mezi lety 2020 až 2024 ve výši 180 milionů korun za sezonu.

Přenosy z ligových zápasů v současné době vysílají O2 TV a Česká televize.