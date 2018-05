Boleslav má jistou záchranu. Jaké jsou šance Karviné, Baníku či Brna?

Příští sobotu může být jasno, los v 29. kole svedl proti sobě šest nejhorších týmů ligy. A bude to řež. O každý metr hřiště, boj o každou minutu.

Naopak v klidu si to mohou „strčit“ Mladá Boleslav s pražskou Duklou, další z enklávy dosud ohrožených.

Dukla sice v pondělí dohrává zápas 28. dějství proti favorizované Slavii, ale může do něj jít úplně v pohodě. Minulým vítězstvím v Karviné se dostala na 32 bodů, což v souvislosti s víkendovými výsledky bohatě stačí na záchranu.

Mladá Boleslav vyhrála na Bohemians a i ona se svými 31 body už sestoupit nemůže. Proč?

Los ohrožených 29. kolo

Karviná - Ostrava

Brno - Jihlava

Slovácko - Zlín 30. kolo

Ostrava - Brno

Jihlava - Karviná

Zlín - Liberec

Jablonec - Slovácko

Zbývají dvě kola, předposlední Karviná má sice jen o pět bodů méně, ale příště hraje s Ostravou, která na Boleslav ztrácí čtyři body. Jelikož minimálně jeden z nich ztratí, před středočeský klub se prostě oba zároveň už nedostanou. A poslední Brno už také ne.

Je pravděpodobné, že poražený ze souboje Karviná - Baník Ostrava se stane velkým adeptem na pád do druhé ligy. Pokud vyhrají hosté, Karviná se před ně už dostat nemůže a Baník je zachráněn.

Šance Karviné by se ocitla v oblasti teorie. Mohla by pod sebe srazit ještě Jihlavu, s níž se utká v posledním kole. Nebo Zlín, s kterým má lepší vzájemný zápas a momentálně o tři body méně.

Má to však podmínku, že Jihlava i Zlín by příští sobotu musely prohrát v Brně, resp. na Slovácku. A pak by si to Karviná rozdala v posledním kole v Jihlavě kdo s koho.

Karviná má lepší vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti o pořadí rozhodují, i se Zlínem a Brnem. S Baníkem na podzim prohrála.

Nezapomínejme na Brno, které se nedělním triumfem v Teplicích 4:1 dostalo do hry, byť má jen matematickou šanci. Musí vyhrát oba zápasy nad Jihlavou a Ostravou. Zároveň musí doufat, že Jihlava v posledním kole podlehne doma Karviné a Baník v sobotu v Karviné nezvítězí. Pak by sestupovaly Jihlava a Baník. Komplikované, že?

Nebo, Brno se zachráni na úkor Baníku a Karviné. Musí samozřejmě oba své zápasy vyhrát, Baník příště remizovat v Karviné a Karviná v posledním kole prohrát či remizovat v Jihlavě...

„Jsme samozřejmě ve hře, ale sami víme, že to zdaleka nemáme ve svých rukou. Teoretická šance je, ale bude to hodně složité. Je to na hraně. Nevím, zda to budou vůbec stačit dvě výhry,“ řekl brněnský kouč Roman Pivarník.