Když fotbalové skóre šokuje. Nejméně očekávané výsledky v české lize

Překvapivé a nejméně očekávané skóre v lize říjen 1993

Sparta - Budějovice 0:1. Během předchozích osmi kol ztratili sparťané body jen za remízu v derby na Slavii. Na Letné je v závěru překvapil 21letý Karel Poborský. duben 1995

Sparta - Cheb 1:1. Sparťané ztráceli na první Slavii pět bodů, německého trenéra Sundermanna nahradil Jarabinský, ale v premiéře zažil šok. Zbývajících deset kol včetně derby sparťané už vyhráli. květen 1996

Drnovice - Slavia 3:0. Výhra = titul po 49 letech. Jenže na vesnici u Vyškova utrpěl lídr debakl. Když cestou do Prahy se slávisté dozvěděli, že druhá Olomouc prohrála na hřišti beznadějně posledního Uherského Hradiště, vypukly oslavy. květen 2001

Slavia - Blšany 2:3. Slávisté hájili druhou příčku o bod před Olomoucí, ale v předposledním kole trestuhodně selhali. Olomouc toho nevyužila, remizovala doma s Ostravou, která hrála o záchranu. duben 2002

Sparta - Teplice 2:3. Obhájce titulu stíhal první Liberec i druhý Žižkov, ale prohrál doma s dvanáctým. listopad 2002

Sparta - Zlín 0:1. Jasný lídr, jedenáct výher a tři remízy, 36 bodů. První porážku mu přichystal třináctý celek tabulky, který do té doby venku získal jediný bod. února 2004

Blšany - Ostrava 2:1. Přibrždění během cesty za titulem. Baník byl sedmnáct utkání bez porážky a měl devítibodový náskok. V Blšanech nezvládl duel na zmrzlém terénu. listopad 2004

Sparta - Boleslav 0:1. Neporazitelnost suverénního lídra ukončil nováček, který do té doby v jedenácti duelech nasbíral pouhých sedm bodů a měnil trenéra. duben 2008

Slavia - Žižkov 0:3. Slávisté měli čtyřbodovou ztrátu na první Spartu a věděli, že pokud chtějí získat titul, nesmí doma v 26. kole zaváhat. Utrpěli debakl, přesto na konci byli šampioni. duben 2009

Kladno - Slavia 1:0. Slavia měla v čele jedenáctibodový náskok, Kladno hrálo o záchranu. duben 2011

Ústí nad Labem - Jablonec 2:1. Beznadějně poslední nováček se smiřoval se sestupem, ale ještě než elitu opustil, vyšlápl si na třetí celek tabulky. březen 2012

Plzeň - Olomouc 0:4. Šest bodů na první příčku, tři body na druhou, to si žádalo pro Plzeň povinnou výhru. A nastal výbuch. duben 2012

Sparta - Příbram 0:2. První, který odrážel ataky pronásledovatelů z Liberce a Plzně, prohrál doma s osmým. Byl to jeden z výsledků, který stál Spartu titul. Po podzimu měla šestibodový náskok. 12. srpen 2012

Plzeň - Brno 2:3. Domácí už patřili třetím rokem mezi absolutní elitu, vedli 2:1, ale čtvrt hodiny před koncem dostali dva rychlé góly za sebou. duben 2013

Sparta - Jihlava 2:2. Liga finišovala a sparťané měli stejně bodů jako Plzeň. Jihlava byla v klidném středu tabulky. květen 2013

Plzeň - Slavia 0:1. Plzeňští vedli o pět bodů, čtyři kola před koncem však padli tenkrát s průměrnou Slavií. V následujícím domácím zápase mohli stvrdit druhý titul v historii, ale padli s Libercem 1:2. Štěstí pro ně, že ztrácela i Sparta. duben 2015

Plzeň - Boleslav 1:2. Pět kol před koncem Plzeňští šturmovali k titulu, ale ejhle. květen 2016

Slavia - Plzeň 5:0. Hosté měli po oslavě titulu, prohra překvapením nebyla. Ale její výše... Ředitel Šádek rozdával hráčům pokuty. únor 2018

Plzeň - Jihlava 0:1. Předposlední tým tabulky si nejdřív vyšlápl na obhájce trofeje ze Slavie, pak skolil lídra. Plzeň přitom mohla zvýšit náskok v čele na patnáct bodů.