Start s Ukrajinou, pak Slováci. Snad s nimi bude vyprodáno, doufá Darida

S bývalým federálním partnerem se Češi utkají 13. října a 19. listopadu, proti Ukrajině si zahrají 6. září a 16. října.

„Utkání se Slovenskem bude mít speciální náboj, bude zajímavé pro fanoušky i hráče,“ prohlásil předseda fotbalové asociace Martin Malík. „Je zcela jednoznačně atraktivní. I díky tomu, že oslavíme sto let výročí od založení Československa, jsme si z pohledu marketingu a obchodu nemohli přát lepší los,“ dodal.



Kdy hrají Češi Termíny zápasů Ligy národů 6. září, 20:45 Česko - Ukrajina Druhý hrací den 9. až 11. září - přípravné utkání 13. října, 15:00 Slovensko - Česko 16. října, 20:45 Ukrajina - Česko Pátý hrací den 15. až 17. listopadu - přípravné utkání 19. listopadu, 20:45 Česko - Slovensko

Oba svazy měly domluvu, že by se na podzim kvůli výročí utkaly v jednom ze dvou volných termínů pro přípravná utkání. Místo toho fotbalisty čekají atraktivnější mače o body ve skupině.

„Věřím, že se Slovenskem bychom se mohli poprat o celkové vítězství,“ uvedl Darida, který doufá, že dvojzápas přiláká do ochozů hodně fanoušků. „Je to blízko, Češi se můžou jet podívat na zápas tam a Slováci zase k nám do Česka. Zápasy budou snad vyprodané, budou mít výbornou atmosféru, takže se těším,“ dodal sedmadvacetiletý středopolař.

Souboje se Slovenskem vyhlíží také bývalý reprezentant Vladimír Šmicer, který východního souseda Čechům do první skupiny v Lize B nalosoval.

„Je tam rivalita, budou to super dva zápasy,“ řekl Šmicer. „To Ukrajina je pro mě trošičku neznámá.“

„Bude nevyzpytatelným soupeřem,“ přitakal Darida. Češi se s Ukrajinou dosud utkali pouze dvakrát a na podzim tuto bilanci díky Lize národů zdvojnásobí. Nová soutěž UEFA nahrazuje mnohdy neatraktivní přátelské zápasy, což Šmicer kvituje.



„V posledních letech mě přestaly přáteláky úplně zajímat. Bylo v nich hrozně změn v sestavách, opravdu šlo spíš o zápasy na zkoušku. Teď k tomu budou týmy přistupovat zodpovědněji, je to ku prospěchu fotbalu,“ myslí si Šmicer. Systém Ligy národů se zamlouvá i jeho kamarádovi Andreji Ševčenkovi, jenž trénuje Ukrajinu.



„Líbí se mu to a těší se na nás. S losem byl spokojený. Říkal mi, že je rád, že se snažíme hrát fotbal, že nejsme žádní bijci,“ doplnil Šmicer.