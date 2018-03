Když ani vytápění nepomáhá. Mráz ohrožuje duel Baníku s Plzní

Páteční souboj na Bohemians má výkop až večer od 20.15 kvůli televiznímu přenosu. Právě pozdní čas výkopu může způsobit problém. Pokud by se hrálo odpoledne, nic odehrání zápasů nebrání.

Ve čtvrtek odpoledne bylo hřiště v použitelném stavu, Bohemians na něm od 17.00 trénují.

„V tuto chvíli máme signály z Bohemians, kde mají obavu z pozdějšího začátku utkání. Večer, když zajde slunce, hřiště logicky tvrdne. Byli jsme se tam podívat asi šestkrát, vyhřívají naplno. Ještě tam pojedu ve čtvrtek večer osobně a rozhodneme,“ sdělil Tomáš Bárta, ředitel profesionálních soutěží.

Pokud by byl zápas z pátečního večera odložen, náhradní termín by se nehledal složitě. Hrát by se mohlo v sobotu či v neděli odpoledne.

„Během dne je hřiště v naprosto normálním stavu. Dvacátá hodina je už na hraně, utkání by mělo končit v deset a zranění hráčů je velké riziko. Posunutí utkání v čase variantou je, ale na páteční odpoledne v Praze není úplně jednoduché uspořádat pražské derby,“ podotkl Bárta.

Problémy s terénem jsou i v Ostravě, která momentálně patří mezi nejstudenější místa v republice.

„I když vyhřívání běží na sto procent, tak vzhledem k nízkým teplotám, které jsou přes noc a drží se na minus osmi devíti stupních i přes den, je hřiště ve stavu, kdy budeme zvažovat, jestli utkání neodložíme.Tam se vydám v pátek během dne v doprovodu jednoho z rozhodčích,“ poznamenal Bárta.