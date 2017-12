VIDEO: Slib je slib. Trenér Šachtaru slavil postup ze skupin jako Zorro

„Tohle je nejradostnější tiskovka v mé kariéře,“ prohlásil s úsměvem Fonseca, když v klobouku, masce a plášti usedl za mikrofony. Portugalský trenér prohlásil, že se za Zorra převlékne, pokud Šachtar projde do osmifinále.

Jeho svěřencům zajistila místenku mezi nejlepších šestnáct klubů v Evropě výhra 2:1 nad Manchesterem City. Svěřenci kouče Pepa Guardioly měli jistý postup, kvůli nedělnímu ligovému derby nastoupili ve značně obměněné sestavě a prohráli poprvé po devětadvaceti utkáních.

Domácím zajistili dvougólový náskok v první půli Brazilci Bernard s Ismailym, Manchester snížil až v nastavení z penalty, kterou proměnil Sergio Agüero. „Gratuluji, byl to dobrý zápas. První gól Šachtaru byl velkolepý. Chtěli jsme tady zvítězit, nepovedlo se, ale snažili jsme se o to až do konce. S výkonem jsem spokojený,“ uvedl trenér Guardiola.

Šachtar do vyřazovací části Ligy mistrů prošel z druhého místa skupiny F, osmifinále si zahraje počtvrté.



„Mám velkou radost. A myslím, že nejen fanoušci Šachtaru, ale všichni lidé z Ukrajiny musí být na tým pyšní,“ dodal hrdě „Zorro“ Fonseca.

V osmifinále může jeho tým narazit na Paříž, AS Řím, Barcelonu, Liverpool, Besiktas, Manchester United, nebo Tottenham. Los je na programu v pondělí.