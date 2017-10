Zvoní Plzeň i veteráni Rosický s Barošem. Deset událostí fotbalové ligy

Deset kol, deset událostí, jak jsme je vybrali.

1. Nikdo na nás nemá. Nelze začít jinak, než v Plzni. Nejúspěšnější český klub posledních sedmi let využil, že veškerá pozornost se před sezonou soustředila na pražská S. „Jdeme s klackem proti tankům,“ říkal generální ředitel Adolf Šádek a na tiskovce před sezonou se smíchem máchal proutkem.

Plzni od začátku ročníku ještě nikdo nesebral ani bod, deset výher z prvních deseti kol je rekordem. I když hra není vždycky perfektní, i když soupeře neválcuje, i když máte pocit, že kdykoli je zranitelná, zápasy zvládá celkem v pohodě. I v tom posledním na Spartě z ní byla cítit síla, suverenita.

„Někdy máme i štěstí, ale tak to ve fotbale bývá,“ přiznává trenér Pavel Vrba, stvořitel letošního hegemona.

2. Musí si to sednout. Na tu větu už musí být sparťanští fanoušci alergičtí, musí je vytáčet do nepříčetnosti. Nikdy v historii české ligy se nestalo, aby jejich tým byl už po deseti kolech bez reálné šance na titul. Na Plzeň ztrácí patnáct bodů, což vzhledem k rozložení sil v české lize a kvalitě soupeře nelze dohnat.

Projekt Stramaccioni je zatím neúspěšný. Sparta se nedostala do Evropské ligy a už v polovině října je v podstatě jasné, že hlavní cíl nesplní ani na domácí scéně. „Mluvit o titulu by v tuto chvíli bylo nepatřičné, ale cíl bojovat o Ligu mistrů (druhé místo) zůstává. A chceme vyhrát pohár. Změna na pozici trenéra není téma,“ řekl generální ředitel Adam Kotalík v rozhovoru pro deník Sport.

Sparta získala jen padesát procent bodů, jen dva nejhorší ligové týmy Jihlava s Ostravou a Bohemians dali méně branek. Na bránu vyslali sparťané pouhých 37 střel, horší jsou jen Brno a Bohemians. Všechno si prostě ještě nesedlo.

3. Nejstarší i nejlepší. Tleskají jim i fanoušci soupeře, ti vlastní je zbožňují. Tomáš Rosický a Milan Baroš. Požehnanému věku i zdravotním trablům navzdory jsou ozdobou zápasů. Patří k výjimečné generaci národního mužstva, která v čele s Nedvědem hrála svého času nejlepší fotbal v Evropě.

Když sedmatřicetiletý Rosický vstoupil v neděli do šlágru mezi Spartou a Plzní, nebylo na hřišti lepšího hráče. Rychlost s míčem, přehled, přihrávka, technika. Jeho dovedností nikdo z české ligy nedosahuje. Baroš, kterému budu koncem října šestatřicet, dal za Baník čtyři góly. Dře a bojuje do vyčerpání.

Zároveň je pro českou ligu výmluvné (smutné), že ji převyšují i ti, kteří jsou na sklonku kariéry.

4. Neprohráváme, heč. Porazí někdo Slavii? Obhájce titulu v součtu s minulým ročníkem neprohrál už 36 ligových zápasů, přesto na Plzeň ztrácí osm bodů. Především proto, že nedokázal vyhrávat venku. Rozdíl udělaly remízy na Bohemians, v Ostravě, v Olomouci a ve Zlíně. Často Slavia nebyla lepší, za bod byla ráda. Prvního vítězství na hřišti soupeře dosáhla až v posledním kole v Karviné.

„Ty první venkovní zápasy se nám nepovedly a pak se nás to trošku drželo. Pro nás je vítězství v Karviné, která je opravdu těžký soupeř, hodně důležité,“ řekl kapitán Milan Škoda.

5. Jsme noví, mladí, správně drzí. Sestup, postup, sestup, znova návrat mezi elitu a ... A poháry? Po deseti kolech by to bylo odvážné tvrzení, ale nováčkovi z Olomouce odvaha rozhodně nechybí. Vyhrál šest utkání jako Slavia, která nasbírala o bod víc. Prohrál jediné, přitom v Plzni nebyl horším týmem.

Mužstvo i trenér Jílek sklízí uznání za útočný styl, až na výjimky nastupují odchovanci. Víc gólů dala už jen suverénní Plzeň a to naposled hrála Sigma bez branek se čtvrtým Jabloncem. Stačí dvě výhry a Olomouc bude mít 27 bodů, tolik jich nasbírala za všech 30 kol v předminulé sezoně.

To druhý nováček z Ostravy vyhrál pouze první duel v Brně a od sestupových příček ho dělí jen skóre.

6. Vyhozené peníze? Slavia a Sparta do Česka přilákaly fotbalisty z elitních evropských soutěží i velkých klubů. Jsou tu hráči, kteří by před pár lety o českou soutěž ani nezavadili.

I když někteří přišli po skončení kontraktů, jejich angažmá stojí obrovské peníze na platech. A nikdo z nich zatím nepřesvědčil, že byly vynaloženy správně.

Rakouský střelec Janko z Basileje odehrál v lize 39 minut, od srpna nebyl ani na lavičce. Kamerunský reprezentant Mandjeck (Méty) je náhradníkem. Mavuba, bývalý francouzský reprezentant a kapitán Lille, se podepsal pod jediným gól v nedělním šlágru s Plzní. Izraelský středopolař Ben Chaim stál 76 milionů a je propadákem, turecký stoper Kaya se zranil v prvním kole.

Ani Slavia se do zahraničních posil příliš netrefila. Portugalský záložník Danny byl zraněný, gól dal jen Jihlavě. Altintop odehrál přes 350 zápasů v bundeslize, ale slabá výkonnost ho ve Slavii poslala už i na tribunu. Ani Ruslan Rotaň, kapitán ukrajinské reprezentace, zrovna nezáří.

7. Pálí i simuluje. Je útočníkem číslo jedna ligového lídra i české reprezentace, je nejlepším střelcem soutěže, v níž dal v deseti zápasech sedm branek. Michael Krmenčík prožívá vynikající podzim.

Je postrachem všech obránců, ale také rozhodčích, což ovšem není dobrá vizitka. Často a ochotně padá, i když sliboval, že s filmováním přestane. Minulý týden mu hříchy vyčetla i disciplinárka, dostal pokutu 40 tisíc korun.

8. Do vlastní brány to jde líp. Má střílet góly soupeřům, ale víckrát se trefil do vlastní sítě. Tomáš Přikryl symbolizuje trápení Mladé Boleslavi. Nabitý kádr s pohárovými chutěmi a přitom bod od poslední příčky.

U Přikryla je to spíš kuriozita. On sám patří k výjimkám, které nezklamaly. Na Slavii dával z dálky malou domů, ale debutujícímu brankáři Agajevovi při zpracování projel míč pod nohou. Naposled proti Teplicím hlavičkoval do vlastní brány po rohu. Do té správné se letos trefil jen jednou proti Brnu.

9. Zase s Peltou a na plný plyn. Jen dvakrát v posledních šesti letech se ambiciózní Jablonec dostal na pohárové příčky.

Když se jeho šéf Miroslav Pelta dostal během jara do potíží se zákonem a kvůli machinacemi se státním dotacemi seděl i ve vazbě, předpovídal se Jablonci pád. Stal se opak. Pelta sice už není předsedou asociace, takže Jablonci už nikdo nemůže předhazovat protekci. Ale právě proto, že na post ve vedení českého fotbalu byl nucen rezignovat, se může naplno věnovat své srdeční záležitosti.

Nenápadný Jablonec s pracovitým koučem Kluckým je zatím čtvrtý, po Plzni dal nejvíc gólů (sedmnáct jako Olomouc) a těší se, jak v sobotu přejede Spartu.

10. Třetí trenér v Brně. Jako by na klub padla kletba, fanoušci populární Zbrojovky Brno každým rokem doufají, že prožijí skvělý rok, ale tým se souží, nebaví fotbalem a potácí se na chvostu tabulky.

Sezonu začal trenér Svatopluk Habanec, po jeho odvolání v pěti duelech vedl mužstvo Richard Dostálek. Dočasné řešení skončilo po čtyřech porážkách za sebou, na poslední utkání připravoval tým už nový kouč Roman Pivarník. Když ho loni odvolala Plzeň, byla v tabulce první. Před dvěma týdny Pivarník přišel k týmu, který byl poslední.