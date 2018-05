Blíží se rozuzlení. Fotbalová liga může znát mistra i sestupujícího

Zbývají tři kola do konce sezony, už není kam uhnout.

Plzeň si titul mohla zajistit už minulý týden, pokud by na Slavii bodovala. Po porážce 0:2 ji zbývá šestibodový náskok, takže bez ohledu na výsledky slávistů potřebuje k definitivě čtyři body.

V situaci, kdy Slavia zaváhá, bude Plzni stačit i méně. Pro víkendovou kolo platí, že pokud v souboji se Slováckem získá víc bodů než Slavia v pondělí na Dukle, je mistrem.

Plzeň hraje už v sobotu, takže i v případě vítězství musí s oslavami čekat, jak dopadne pondělní dohrávka.

Mnohem zamotanější je boj o záchranu, který se reálně „zúžil“ na sedm mužstev.

Zdá se, že Dukla je z toho venku, po minulé výhře v Karviné má na sestupovou příčku šestibodový náskok. Jelikož ohrožené týmy čeká ještě několik vzájemných soubojů, pádu se vyhne.

Už jen matematickou šanci má Brno, z poslední příčky ztrácí na příčky zajišťující záchranu šest bodů. Nemusí mu stačit, ani když vyhraje všechny zápasy do konce sezony.

Reálnou naději si zachová jen v případě výhry v Teplicích a to ještě musí doufat, že Baník Ostrava proti Liberci i Karviná v Jablonci body ztratí. Jakmile jeden z nich zvítězí, Brnu už asi nepomůže nic. Zvlášť když příští týden Karviná s Baníkem hrají spolu, přičemž Brno potřebuje pod sebe dostat oba kluby.

Baník Ostrava - Slovan Liberec sobota 16.15, rozhodčí Franěk, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar - Baroš.

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Wiesner, Breite, Folprecht, Ševčík, Pilař - Pulkrab.

Ostrava prohrála jediné z posledních sedmi kol a poprvé na jaře se dostala ze sestupové pozice, ale na Liberec se jí nedaří.

„Soupeř dlouho figuroval na pohárových pozicích, teď se mu některé zápasy nevyvedly, ale to nezmenšuje jeho nebezpečnost. Liberec je obrovsky těžký soupeř a my proti němu půjdeme jako v posledních zápasech maximální silou, úsilím a bojovností a věřím, že diváci nás doženou k extrémnímu výkonu podobně jako proti Spartě,“ poznamenal ostravský kouč Bohumil Páník.

Hosté ztrácejí v boji o poháry, v předchozích pěti duelech bral jediný bod a podle informací MF DNES trenér Holoubek po sezoně skončí (více čtěte zde).

„Baník má formu, hraje o záchranu a velmi dobře finišuje. Podle momentální formy je paradoxně i přes postavení v tabulce favoritem. Navíc má skvělého trenéra, dovolím si říct mého druhého tátu, který mě fotbalově vychoval ve Zlíně,“ řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák.

Fastav Zlín - Sigma Olomouc sobota 18.00, rozhodčí Královec, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Zlín: Zlámal - Bačo, Bijimine, Gajič, Matejov - Jiráček, Traoré - Ekpai, Mehanovič, Holzer - Vukadinovič.

Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček.

Když se potká Zlín s Olomoucí, zpravidla to skončí nerozhodně. Hrálo se tak šestkrát z posledních osmi zápasů.

Zlín potřebuje body k záchraně, Olomouc v boji o třetí příčku, která znamená účast v základní skupině Evropské ligy.

„K záchraně vede cesta přes domácí výhru nad Olomoucí. Na hráčích vidím odhodlání udělat všechno pro úspěch. Pokud se nám to nepodaří, tak stále máme možnost potřebnou výhru získat případně v dalších dvou zápasech na Slovácku nebo doma proti Liberci,“ přemítal zlínský kouč Vlastimil Petržela.

„Potřebujeme ve Zlíně vyhrát. Pořád jsme v komfortní pozici, ve které jsme chtěli být. Máme to ve svých rukou,“ řekl olomoucký kouč Václav Jílek.

Viktoria Plzeň - Slovácko sobota 18.30, rozhodčí Příhoda, na podzim 4:1 Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Petržela, Řezník, Hájek, Kovařík - Zeman, Hrošovský, Hořava, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Reinberk - Janošek - Navrátil, Machalík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Ještě čtyři body a bude hotovo. Plzeň finišuje k titulu, pro klid potřebuje Slovácko porazit. V lize s ním neprohrála od května 2006, ale na podzim vypadla z poháru (2:3 po prodloužení).

Na jaře Plzeň vyhrála jen tři z jedenácti kol, doma jediný z pěti ligových zápasů.

„Slovácko minulé kolo venku odehrálo na Slavii 0:0, takže určitě to nebude jednoduchý zápas. Jeho hráči jsou dobře organizovaní, překonat jejich obranný val nebude vůbec jednoduché,“ podotkl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Má potíže se složením obrany, Hubník s Havlem mají trest za žluté karty, Hejda byl zraněný.

Slovácko bojuje o záchranu, ke které se chce probránit, už 533 minut neinkasovalo.

„Budeme se snažit spoléhat na svou hru, což znamená být ofenzivní, silní na míči, rychlí v přechodové fázi do útoku i do obrany. Už bychom se mohli také prosadit po standardní situaci. Plzni chybí poslední krůček k mistrovskému titulu, proto bude hrát s maximálním odhodláním,“ slíbil hostující trenér Michal Kordula.

Teplice - Zbrojovka Brno neděle 17.00, rozhodčí Lerch, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Ljevakovič, Krob - Hora, Soungole, Žitný, Kučera, Rezek - Vaněček.

Brno: Melichárek - Sukup, Vraštil, Pavlík, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Škoda, Ashiru - Růsek.

Teplice zapomněly doma vyhrávat, už se jim to nepovedlo pětkrát za sebou. Navíc v minulém zápase s Olomoucí přišly o domácí neporazitelnost.

„Brno je na tom špatně, už má jen teoretickou šanci na záchranu a my uděláme všechno pro to, abychom ji pohřbili,“ řekl teplický útočník David Vaněček.

Brno může být prvním sestupujícím, pětkrát za sebou prohrálo a z posledních devíti kol získalo pouhé dva body - na Spartě a s Karvinou.

„Naše naděje na záchranu není velká, ale věříme. Proto i do dalšího zápasu půjdeme s odhodláním. Ale pokud nedokážeme dobře bránit a útočit, těžko můžeme pomýšlet na dobrý výsledek,“ podotkl brněnský kouč Roman Pivarník.

Bohemians Praha 1905 - Mladá Boleslav neděle 17.00, rozhodčí Orel, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Šmíd, Bederka, Švec - Jindřišek, Hašek - Záviška, Mašek, Vaníček - Tetteh.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Valenta - Konaté, Přikryl, Mareš - Ladra.

Bohemians poslední tři zápasy remizovali 1:1.

„V cestě za úspěchem je receptem vyhrávat souboje a běhat. Soupeř má spoustu zkušených hráčů a je tam i Konaté, kterého jsem trénoval ve sparťanském béčku, když přišel z Afriky. Je to nesmírně rychlý hráč, v jehož možnostech je hrát výš než v české lize,“ poznamenal domácí trenér Martin Hašek.

Mladá Boleslav vyhrála jediné z posledních sedmi ligových utkání a strachuje se o záchranu.

„Bohemka zažívá skvělou sezonu. Klukům se daří, hrají klidný střed tabulky. Pro ně je to skvělý ročník a my se budeme snažit jim to v neděli trochu pokazit. Všechny zápasy do konce sezony jsou pro nás klíčové, zatímco Bohemce o nic nejde, ale to neznamená, že něco vypustí,“ řekl boleslavský trenér Jozef Weber, který kdysi vedl Bohemians.

Jablonec - MFK Karviná neděle 18.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Hübschman - Jovovič, Považanec, Trávník, Hanousek - Doležal.

Karviná: Le Giang - Štěrba, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka - Voltr, Budínský, Lingr - Wágner.

Jablonec ve středu prohrál ve finále poháru se Slavií (1:3), teď mu jde o třetí příčku, z níž lze přímo postoupit do základní skupiny Evropské ligy.

„Bude důležité, aby si hráči psychicky vyčistili hlavu. Naším cílem zůstává skončit co nejvýš a dostat se na pozice, které zajišťují poháry. První zápas, který nám k tomu může pomoct, je v neděli Karviná,“ prohlásil jablonecký kouč Petr Rada.

Karviná od Jablonce dostala ve třech dosavadních ligových zápasech osm branek gólů.

„Dostali jsme se do hodně složité situace. Ale nemůžeme mít hlavy dole, neskládáme zbraně. Rozdíly v tabulce jsou úplně minimální a dokud je šance, budeme a musíme bojovat,“ burcuje karvinský trenér Josef Mucha.

Dukla Praha - Slavia pondělí 18.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 0:5 Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Douděra, Bilovský - Brandner, Schranz, Néstor.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl.

Slavia potřebuje vyhrát, aby si udržela teoretickou naději na obhajobu titulu. A zároveň jí zůstal odstup od třetí Olomouce.

Dukla v samostatné české lize v patnácti zápasech ještě Slavii neporazila.