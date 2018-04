Plzeň, nebo Slavia? Los i náskok hrají pro lídra, euforie pro obhájce

Když Slavia v úvodním jarním kole fotbalové ligy prohrála v Jihlavě, její ztráta na první příčku narostla na patnáct bodů.

Po dalších sedmi kolech už to je jen pět. „Slavia teď samozřejmě větří šanci,“ myslí si plzeňský záložník Tomáš Hořava. To Slavia jistě nečekala, dostala novou chuť. Porvat se o trofej, o přímý postup do Ligy mistrů.

Fotbalová liga spěje k rozuzlení, spěje ke vzájemnému zápasu, který se hraje na Slavii za necelé tři týdny.

Sice pak budou zbývat ještě tři kola, ale kdo souboj zvládne, půjde do finiše s velkou výhodou. Samozřejmě v případě, že se do té doby nic převratného nestane.

„Pro nás je důležité, že pořád máme náskok, i když už jen pět bodů. Teď jedeme do Brna, čeká nás Karviná a pak Slavie. Tyhle zápasy budou rozhodující,“ soudí plzeňský obránce Radim Řezník.

Plzeň má papírově lehčí los S kým se utkají adepti na titul do konce soutěžního ročníku Plzeň

doma: Karviná, Slovácko, Teplice

venku: Brno, Slavia, Dukla Slavia

doma: Slovácko, Plzeň, Jablonec

venku: Liberec, Dukla, Teplice

Jeho tým následně hraje dvakrát doma: se Slováckem a s Teplicemi, ligu končí na Dukle. Papírově přijatelný los, byť na to se nehraje. Vždyť kdo by si pomyslel, že Plzeň doma prohraje s Jihlavou či Boleslaví a Slavia zase se Zlínem.

„Jsme ve fázi, kdy jsme schopni porazit každého a prohrát s každým,“ trápí slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. „Naše výkony nejsou takové, abychom mohli pošilhávat po špici.“ Jsou to soudná slova, zároveň však mohou být cílená k tomu, aby svému mužstvu dopřál klid.

V úterý Slavii čeká semifinále poháru s Mladou Boleslaví, v neděli souboj na hřišti nevyzpytatelného Liberce, pak doma Slovácko a hned Plzeň. Venku Dukla, doma nejlepší tým jara Jablonec a závěr v Teplicích. O poznání složitější šichta než pro konkurenta.

Slavia nezáří, ale v druhé části sezony pětkrát vyhrála. Plzeň neoslňuje a především nevyhrává. Jen ona a Zlín s Brnem na jaře dosáhly pouze na jediné vítězství. To je obrovská mizérie.

„Co jsem si všimnul, tak poslední týden byla koncentrace u hráčů mnohem lepší než v minulosti. Hráči si uvědomují, že už jde do tuhého,“ pozoruje plzeňský kouč Vrba.

Co se může ve zbývajících šesti kolech stát?

Plzeň se bude snažit ustát svou pozici, kterou si vybudovala během takřka bezchybného podzimu. Ze šestnácti utkání jich patnáct vyhrála, body ztratila jen za remízu v Teplicích.

Na jaře je však rozhozená, není z ní cítit síla, soupeři se jí nebojí. Odstup od obhájce titulu se každým týdnem snižuje.

„Všichni víte, že v naší lize každý může prohrát s kýmkoli. Liga bude zajímavá až do konce, nahoře i dole v tabulce. Ale teď nemůžu říct, jestli nám pět bodů před Slavií bude stačit. Nevím, jestli je náskok dostatečný,“ přemítal Vrba po nedělní remíze se Spartou.

Na podzim si Plzeň hrála vlastní ligu, bylo nemožné ji porazit. A i když si nemohla myslet, že podobně zvládne i jaro, těžko si šlo představit, že by o první příčku přišla. V sedmi z osmi zápasů však body ztratila a Slavia je rázem na dostřel.