Zpátky na stadiony. Ligová pauza skončila, superneděle nabídne dva hity

V sobotu je na programu šest utkání, což bude předkrm „superneděle“. Druhý den se hrají dva šlágry - třetí hostí prvního, pátý hraje se čtvrtým.

Liga startuje třetí únorový víkend jako loni, finále, čili závěrečné dějství se odehraje 26. května. Šestnáct klubů, čtrnáct kol, 112 zápasů.

Ne, drama o titul nečekejte. Pokud soutěž nevyhraje Plzeň, bude to těžko vysvětlitelná senzace.

Do boje o druhou příčku se minimálně v úvodu jara zapojí obhájce titulu Slavia, nováček z Olomouce, Liberec a Sparta.

Její zápasy budou zase nejsledovanější: kvůli největší fanouškovské základně, kvůli její neoblíbenosti u příznivců ostatních patnácti soupeřů, kvůli trenéru Stramaccionimu i zástupu cizinců. A především proto, že je to Sparta.

Tlačenice je v druhé polovině tabulky, nejtěžší pozici má Jihlava, posílený nováček z Ostravy, Slovácko, Karviná a Brno. Klidní nemohou být ani na Dukle či v Mladé Boleslavi.

Tak zpátky na fotbalové stadiony.

Jablonec - Teplice sobota 15.00, rozhodčí Královec, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Hübschman, Hanousek - V. Kubista - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta.

Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Ljevakovič - Hyčka, Hora, Kučera, Rezek - Vaněček.

Na jablonecké lavičce si odbude premiéru Petr Rada, jenž kdysi už Jablonec vedl. Třikrát byl i koučem Teplic.

„Čeká nás nepříjemný soupeř, který má konsolidované řady a stabilní jedenáctku. Teplice přišly v zimě o Filla a Šušnjara, ale zároveň hráče doplnily. Základem je hrát fotbal nahoru dolů a odmakat to,“ řekl Rada.

Jablonci se na Teplice daří, prohrál jediný z posledních osmi vzájemných ligových soubojů.

„My trenéři i hráči máme cíl všech čtrnáct jarních zápasů vyhrát. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Současnou pozici chceme minimálně udržet, ale taky ještě potřebujeme body k záchraně,“ poznamenal teplický kouč Daniel Šmejkal.

Zlín - Dukla Praha sobota 15.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Kopečný, Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Jiráček, Hronek, Holzer - Mehanovič, Beauguel.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Holík, Bilovský, Doumbia - Koreš, Holenda, Schranz.

Poslední tři vzájemná utkání vyhrála Dukla shodně 1:0.

Zlín z posledních deseti kol porazil jen dva týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko.

„Bylo by skvělé, kdybychom vyrovnali loňské šesté místo,“ přeje si zlínský kouč Bohumil Páník. Cílem je také obhajobu triumfu v poháru.

Hostující Podaný nastoupí ke stému ligovému startu.

„Zlín má široký a velice kvalitní kádr, vybudovali ho před vstupem do Evropské ligy. Ta je obrovsky prověřila a posilnila, zima je určitě stmelila a myslím, že to proti nim nebude snadné,“ varuje hostující kouč Jaroslav Hynek.

Mladá Boleslav - Karviná sobota 15.00, rozhodčí Julínek, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš - Přikryl, Matějovský, Hubínek, Mareš - Komličenko.

Karviná: Le Giang - Čolič, Janečka, Dreksa, Letič - Šisler, Panák - Moravec, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Boleslav obměnila kádru, stoper Šušnjar, záložníci Valenta a Konaté mohou naskočit do základní sestavy. „Jaro chceme začít vítězstvím,“ prohlásil trenér Dušan Uhrin mladší.

Karviná s Mladou Boleslaví po předloňském postupu do ligy ve třech zápasech ještě neprohrála.

„Podle posledních duelů se může zdát, že na Boleslav umíme. Strach určitě nemáme, chceme být v sobotu domácím, kteří přes zimu omladili kádr, vyrovnaným soupeřem,“ řekl karvinský kouč Josef Mucha. V Boleslavi prožije ligovou premiéru v roli hlavního kouče. „Těším se, je to pro mě velká výzva.“

Baník Ostrava - Slovácko sobota 15.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 2:5 Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Psyché, Fleišman - Hlinka, Hrubý - Mičola, Fillo, De Azevedo - Poznar.

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Šumulikoski - Sadílek, Daníček, Havlík, Petr - Zajíc.

Přímý souboj o záchranu bude bez ostravského útočníka Baroše. Má trest za žluté karty, navíc je zraněný. V sestavě se může objevit až pět nových tváří.

Ostrava z posledních patnácti zápasů vyhrála jediný.

„Domácí výsledky musíme zlepšit celkově. Na podzim jsme doma získali jen jedno vítězství, což je strašně málo. Na jaře hostíme řadu týmů, které se pohybují poblíž nás v tabulce, a jednoznačně musíme začít vyhrávat. Jiná cesta není. Boj o záchranu s sebou nese i určitý tlak, ale díky tomu, že přišli doopravdy zkušení kluci, věřím, že s tímhle se vyrovnáme,“ řekl ostravský kouč Radim Kučera.

Slovácko v lize nevyhrálo venku už čtrnáctkrát za sebou, naposledy na Dukle 3:2 v prosinci 2016.

„Baník je úplné jiné mužstvo než na podzim. My můžeme k zápasu nastoupit se sebevědomím, neboť jsme v přípravě se silnými soupeři takřka v každém zápase vstřelili gól,“ tvrdí hostující kouč Michal Kordula.

Jihlava - Slavia sobota 16.30, rozhodčí Pechanec, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Ljovin, Urblík, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks.

Slavia: Kolář - Jugas, Kúdela, Deli, Sýkora - Mingazov, Hušbauer, Souček, Zmrhal - Necid, Škoda.

Nejhorší tým ligy proti obhájci titulu. Pro oba trenéra Svědíka a Trpišovského to bude premiéra v novém angažmá.

„Je jasné, že Slavia má individuální kvalitu daleko vyšší. V ofenzívě je velice silná. Má určitě i nějaké slabiny, kterých v sobotu budeme chtít využít a sehrát tak dobré utkání,“ přeje si jihlavský kouč Martin Svědík.

Doma se Jihlavě proti Slavii celkem daří, z posledních pěti vzájemných duelů vybojovala jedenáct bodů.

„Jihlava není mojí oblíbenou destinací, i s Viktorkou Žižkov jsem tam hrál 3:3. Nicméně ideální čas to zlomit, chtěli bychom předvést to, na čem jsme šest týdnů pracovali. Aby byly vidět charakteristické rysy hry, kterou chceme hrát. Hráči, fanoušci, zkrátka všichni chceme, aby to už začalo. První zápas je ale vždy takový nervóznější,“ řekl Jindřich Trpišovský.

Slavii kvůli disciplinárnímu trestu z podzimu chybí Bořil.

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno sobota 18.30, rozhodčí Franěk, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Luts - Tetteh.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Lutonský - Zikl.

Oba celky se potkaly v lednu ve finále Tipsport ligy, zvítězilo Brno 2:0.

„Nebylo to příjemné, ale hrát na umělé trávě přípravu a pak ligu, to je jiný příběh,“ upozornil domácí kouč Martin Hašek.

„V generálce jsme dostali facku, abychom spadli zpět na zem. Věřím, že to bude mít vliv na koncentraci a že jsme se co nejlépe připravili. Terén není ideální a promítne se do taktiky. Budeme muset hru zjednodušit.“

Brněnský trenér Pivarník v den zápasu oslaví 51. narozeniny, před léty v Bohemians působil stejně jako čerstvá posila Acosta.

„První jarní utkání bude pro nás hodně důležité. Los máme těžký, ale potřebujeme být úspěšní i v zápasech, ve kterých nejsme favoritem. Máme za sebou kvalitní přípravu i dobré výsledky. Pracovali jsme na tom, abychom odstranili naše slabiny, dokázali hrát v bloku, presinku, na hrotu,“ poznamenal Roman Pivarník.

Domácího Bartka čeká 200. ligový start.

Olomouc - Viktoria Plzeň neděle 16.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Texl, Falta - Plšek.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík.

Třetí hostí suverénního lídra. Olomouc v lize s Plzní sedmkrát za sebou prohrála, ale v současné sezoně je doma neporažena.

„Čeká nás soupeř z nejtěžších. Upínat se k bodovému zisku jen z tohoto jediného utkání by asi nebylo racionální. Máme doma Plzeň, venku Brno a doma Slovácko a pak se můžeme bavit o úvodu jara. Vnitřně říkám, že úspěšný start do jarní části by pro mě osobně bylo pět bodů,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Plzeň má na kontě po podzimu rekordních 46 bodů, ztratila jen jednou po remíze 0:0 v Teplicích. Jako jediná už do jara vstoupila, ve čtvrtek v úvodním duelu vyřazovací fáze Evropské ligy remizovala na Partizanu Bělehrad 1:1.

„Nečeká nás jednoduchý zápas. Možná uděláme nějakou změnu v sestavě, protože jsme určitě nebyli spokojeni s prvním poločasem v Bělehradě. Ale je to začátek soutěže. Vzpomněl jsem si na náš rozjezd na podzim a také to nebylo úplně lehké,“ podotkl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Sparta - Slovan Liberec neděle 18.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štětina, Frýdek - Plavšič, Mavuba, Stanciu, Kanga, Ben Chaim - V. Kadlec.

Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Bartl, Breite, Folprecht, Hybš - Oscar, Potočný.

Hraje pátý se čtvrtým, Sparta chce začít hned napravovat nepovedený podzim. „Hrajeme doma a fanoušci si zaslouží Spartu, která bude vyhrávat,“ prohlásil trenér Andrea Stramaccioni.

Stanciu, Nita, Kanga. Italský kouč nasadí tři nové posily. Liberec na ni vyrukuje se „sparťanským“ trenérem Holoubkem, který tým z Letné ještě před rokem vedl a do prosince pracoval u sparťanského dorostu.

Sparta v přípravě vyhrála pět ze šesti zápasů. „S přípravou jsem celkově spokojený, ale všichni víme, že všechno se odvíjí od nedělního utkání s Libercem,“ podotkl Stramaccioni.

„Těším se, těším se na fanoušky, na atmosféru, která tam bude. Ale není to jen o mně, těší se celá kabina. Jedeme to tam odmakat, budeme tam bojovat o každý metr hřiště. Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou, to v žádném případě,“ zdůraznil Holoubek.