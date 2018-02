Královec chyboval, Jablonec penaltu kopat neměl, oznámila komise

„Rozhodčí Královec se dopustil chyby, když nesprávně nařídil pokutový kop v 86. minutě proti hostujícímu týmu,“ oznámila komise rozhodčích.

Jelikož svým verdiktem ovlivnil výsledek utkání, měl by mít pozastavenou delegaci. Jestli to tak opravdu bude a na jak dlouho, to komise veřejně neoznamuje.

Královec jako faul posoudil zákrok teplického Tomáš Kučery na Lukáše Masopusta. Přitom hostující záložník ve skluzu čistě vypíchl míč.

Hrubku udělal i hlavní sudí Pavel Franěk, který Bohemians vyloučil Simona Lutse. V 66. minutě mu však druhou žlutou kartu udělit neměl, neboť estonský záložník nefauloval, přestupku se v souboji dopustil spoluhráč Josef Jindřišek.

„Došlo k chybné identifikaci hráče,“ poznamenala komise. Disciplinárka by Lutse trestat za vyloučení neměla.

Bohemians v té době vedli 1:0 a i bez vyloučeného Lutse se ubránili a zvítězili.

O dalších přehmatech rozhodčích v zápasech 17. kola se komise nezmínila.