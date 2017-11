Už musíme venku něco předvést. Sparta hraje v Olomouci o hodně

Sparťané jsou před nedělním utkáním v Olomouci ve všech statistikách horší než jejich protivník. Mají méně bodů, dali méně gólů, víc jich inkasovali. Vyhráli méně zápasů, víckrát byli poraženi.

Olomouc překvapuje. A je takřka jisté, že zastavila bláznivé roky, kdy sestoupila z ligy, hned se vrátila mezi elitu a další rok zase sestoupila. Letos jí pád nehrozí.

„Její kouzlo je v trenérovi, mužstvo je dlouho pohromadě. Je v něm spousta šikovných mladých kluků, kádr je stabilizovaný. Dělají to tam dobře a na druhém místě jsou zaslouženě,“ uznal sparťanský útočník Josef Šural v rozhovoru pro klubovou televizi.

Sigma Olomouc - Sparta neděle 18.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Chorý.

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - V. Kadlec, Mareček, Frýdek, Mavuba, Vatajelu - Šural.

Olomouc je po čtrnácti kolech hned za suverénní Plzní, Sparta je až pátá. Pokud sparťané na Hané neuspějí, v polovině soutěže se jim výrazně vzdálí i poslední cíl, který jim po zpackaném podzimu zbyl. Čili boj o druhou příčku a kvalifikaci o Ligu mistrů.

„Venku už musíme něco předvést,“ zdůraznil Šural.

Ze sedm zápasů na hřištích soupeřů sparťané vyhráli jen v Mladé Boleslavi a v Jablonci, po bodu sbírali na Dukle, v Liberci a naposled ve Zlíně. V derby na Slavii a v Brně prohráli.

„Myslím si, že poslední zápasy jsme venku odehráli celkem slušně, i když naposled ve Zlíně jsme poslední minuty prohospodařili. Ale výkony se zlepšují,“ domníval se Šural.

Když hraje Sparta v Olomouci, je to vždycky šlágr. Fanoušci drsně reagují na neoblíbeného soupeře, domácí hráči jsou mimořádně motivovaní.

Olomouc v letošním ročníku prohrála jediné utkání, a to v Plzni. Doma už 441 minut neinkasovala, ale Spartu na svém stadionu zdolala téměř před dvaceti lety - naposled 31. května 1998 (1:0).

Od té doby však nikdy její vyhlídky před vzájemným zápasem nebyly tak příznivé jako letos.

„Mají dobrého trenéra, Vencu Jílka znám. Pro současné úspěchy Olomouce je to číslo jedna,“ říká sparťanský asistent Radoslav Kováč.

Mimochodem, Kováče pro velký fotbal vychovala právě Olomouc, hrával tam od mladšího dorostu sedm let, než přestoupil do Sparty.

A Jílek na začátku trenérské kariéry dostal poprvé šanci u ligového týmu právě ve Spartě jako asistent Martina Haška, chvíli byl hlavním trenérem a pak zase asistentem Vítězslava Lavičky.

„Olomouc hraje moc hezký fotbal. A s pokorou, protože v poslední době dvakrát sestoupili a už se jim nechce při vší úctě jezdit do Frýdku-Místku,“ poznamenal Kováč.

Jeho nadřízený, hlavní kouč Andrea Stramaccioni, má až na Michala Kadlece k dispozici kompletní kádr.

Plzeň hraje v Teplicích, Baník hostí Karvinou

Během víkendu se odehrají jen tři ligová utkání. V sobotu poslední Baník Ostrava ve slezském derby hostí Karvinou. V neděli vedle duelu v Olomouci se Plzeň, která ještě neztratila ani bod, představí v Teplicích.

V pondělí patnácté kolo dohrají pohároví zástupci, kteří v Evropské lize ve čtvrtek nastoupili venku. Slavia hraje v Jablonci a Zlín čeká derby se Slováckem.

Baník Ostrava - Karviná sobota 18.30, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy, Ostrava: Šustr - Pazdera, Azackij, Pokorný, Morgan - Mičola, Hrubý, Šindelář, De Azevedo, Granečný - Baroš.

Karviná: Le Giang - Štepanovský, Janečka, Hošek, Eismann - Budínský, Šisler - Moravec, Panák, Kalabiška - Wágner.

Oba kluby se na ligové úrovni utkají poprvé v samostatné české historii. Ostrava od 1. kola čeká už třináct utkání na výhru. Karviná nevyhrála venku jedenáct utkání.

„Důležitost je už obrovská. Vnímáme to, že jde o hodně, a my prostě musíme vyhrát,“ říká ostravský trenér Radim Kučera.

Teplice - Viktoria Plzeň neděle 15.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Soungole - Fillo, Král, Rezek - Vaněček.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš.

Teplice v lize Plzeň už sedm zápasů neporazily.

Plzeň vyhrála úvodních čtrnáct kol, v součtu s minulou sezonou už má šestnáct výher za sebou.

„Ta zátěž čtvrtek, neděle není úplně optimální. Kdyby to byl ještě jeden den navíc, bylo by to pro nás lepší. Ale zase jsme nemuseli cestovat, byli jsme v Plzni a to může být trošku výhoda. V lize respektujeme každého soupeře, je to strašně vyrovnané,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Jablonec - Slavia pondělí 17.30, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Jablonec: Valeš - Holeš, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Považanec, Jovovič - Doležal, Mihálik.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Zmrhal, Hušbauer, Danny, Stoch - Škoda.

Poslední čtyři vzájemné ligové zápasy skončily remízou, z toho tři bez branek.

Slavii se proti Jablonci nedaří, vyhrála jediný z posledních šestnácti ligových zápasů.

Fastav Zlín - Slovácko pondělí 17.30, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Janíček, Traoré, Jiráček, Mehanovič - Diop.

Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Petr, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc.

Zlín z posledních osmi kol porazil jen Jihlavu. Slovácko čeká na vítězství jedenáct zápasů, během nichž vstřelilo pouze čtyři góly.