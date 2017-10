Baník potřebuje body, v souboji nováčků ho čeká podzimní kometa

Jedenácté dějství se odehraje ve čtyřech dnech, už ve čtvrtek nastoupí Dukla - proti Slovácku. V pátek se hrají zmíněná dvě utkání, stejný počet připadne i na sobotu, kdy se představí Teplice proti Karviné a Sparta nastoupí v Jablonci. Neděle je určená pro všechny tři pohárové zástupce, všichni hrají doma: Plzeň - Brno, Slavia - Liberec, Zlín - Mladá Boleslav

Baník Ostrava - Sigma Olomouc pátek 20.15. rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Ostrava: Vašek - Sus, Šindelář, Pokorný, Granečný - De Azevedo, Hrubý, Hlinka, Stáňa - Baroš, J. Šašinka.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý.



Olomouc po vydařeném vstupu do sezony má minimálně do nedělního večera šanci se posunout na druhou příčku tabulky před Slavii, pokud v Ostravě vyhraje.

„Naše očekávání jsou teď možná trošku vyšší, chceme ve sbírání bodů pokračovat co nejvíce a na těch příčkách v popředí tabulky se udržet. Máme 21 bodů, v kontextu deseti zápasů je u mě vnitřní vysoká spokojenost, ale musíme dále pokračovat v tvrdé práci,“ řekl trenér Václav Jílek, jehož svěřenci sedmkrát za sebou neprohráli.

Jedinou porážku utrpěli na hřišti lídra v Plzni, kde byli domácím vyrovnaným soupeřem.

Naopak Ostrava už devět zápasů čeká na vítězství a utnout tuto sérii chce právě v duelu dvou celků, které v minulém ročníku hrály druhou ligu.

„Na Sigmě jde vidět velká pohoda a uvolněnost. Ale na každého soupeře platí nějaký recept. Budeme se snažit jim to znepříjemnit. Mají kvalitní přechodovou fázi s velkou rotací, na to si budeme muset dát velký pozor. Věřím, že po delší době zase vyhrajeme, tři body potřebujeme a naše motivace je o to větší,“ řekl trenér Radim Kučera.

Vysočina Jihlava - Bohemians Praha 1905 pátek 18.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Jihlava: Hanuš - Nový, Tlustý, Krejčí, Mišůn - Vaculík, Urblík - Fulnek, Dvořák, Popovič - Ikaunieks.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Hašek ml., Mašek, Luts - Kabajev

Ostrava má jen sedm bodů stejně jako Brno a poslední Jihlava, která hostí pražské Bohemians. S nimi prohrála poslední čtyři vzájemné zápasy a ještě nikdy je neporazila. „V naší špatné bilanci ve vzájemných zápasech bych nehledal žádné spojitosti. Stává se, že bilance dvou rovnocenných klubů je výrazně nakloněna ve prospěch jednoho z nich,“ řekl jihlavský asistent trenéra Michal Zach.

„Do utkání rozhodně půjdeme s cílem být nebezpeční v ofenzivě a zvítězit. Neobejdeme se ale bez silné defenzivy a kvalitní organizace hry. Taktika Bohemians klade nyní větší důraz na kompaktní obranu. Silnou stránkou našeho soupeře je přechod do protiútoků,“ dodal Zach.

Bohemians po minulé výhře nad Ostravou získali klid a v Jihlavě se mohou pokusit vylepšit svou bilanci pouhých sedmi vstřelených gólů, což je nejméně z celé ligy.

„Jihlava je nebezpečná hlavně doma, kde mimochodem potrápila i plzeňskou Viktorii. Nyní se ocitají v situaci, kdy nad námi nutně potřebují zvítězit. I když se nacházíme ve středu tabulky a Jihlava na jejím konci, tak to bude těžké. Dáváme málo branek a všechny body, které jsme dosud získali, jsme si poctivě vybojovali,“ řekl trenér Martin Hašek.