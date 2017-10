Fotbalová liga: Zlín i Jablonec vedou, Olomouc zatím v Jihlavě bez gólů

Před reprezentační přestávkou zbývají odehrát ještě čtyři zápasy. Kromě duelů, které mají výkopy v 17 hodin, nastoupí o hodinu později ještě Slavia proti Brnu.

Už od 15 hodin se hrál zápas Plzně s Bohemians, ve kterém domácí i podeváté v sezoně vyhráli, byť prohrávali. Před Olomoucí a Slavií tak Západočeši mají nyní jedenáctibodový a desetibodový náskok.

ON-LINE: Fotbalová liga Každé utkání sledujeme minutu po minutě.

Liga se však hrála také v sobotu a v pátek. A co zásadního přinesla? Další bídu Sparty.

Matný výkon na Julisce málem skončil porážkou, kdyby útočník Dukly Holenda místo tyče trefil bránu. Zdaleka to nebyla jediná šance domácího týmu, který soupeře zejména na konci zápasu výrazně přehrával.

„Měli jsme dobrý první poločas, ale nedali jsme gól. V závěru už to dobré nebylo, ztráceli jsme hodně míčů a to nám dělalo problémy,“ tvrdil trenér Stramaccioni po bezbrankové remíze. Největší šanci Sparty zazdil v prvním poločase Václav Kadlec, když z dobré pozice hlavičkoval do brankáře.

Pro Letenské šlo o čtvrtou venkovní ztrátu po sobě. Kromě Mladé Boleslavi, kde těsně vyhrála, neuspěla v Liberci, v Brně, na Slavii a nyní ani na Dukle. Dohromady má za sebou devět zápasů, ale dva po sobě ještě nevyhrála. A ztráta na Plzeň? Roste. Od neděle už na dvanáct bodů.

V sobotu branka nepadla ani na druhém stadionu, kde se hrálo: Slovácko - Karviná 0:0. Zajímavá tak byla alespoň páteční předehrávka, v níž Teplice obrátily zápas s Libercem a zvítězily 2:1.