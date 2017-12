Tolik bodů po podzimu je nadstandard, těší plzeňského kouče Vrbu

„Je to velice příjemné, protože Jablonec potvrdil svoji kvalitu. Má hodně zajímavé hráče, zejména směrem dopředu. První šanci měli oni, kdy šel Standa Tecl z boku sám na branku, Matúš nás v té situaci podržel,“ vrátil se plzeňský kouč Pavel Vrba do osmé minuty zápasu.

Pak už měli jeho svěřenci otěže zápasu pevně ve svých rukou a po dvou brankách Krmenčíka vyhráli jasně 2:0.

Potvrdil Michael Krmenčík, že je momentálně nejlepším útočníkem v lize?

On to potvrzuje celý podzim, nejen v tomto utkání. Možná mohl hrát už v Teplicích, ale nechtěli jsme riskovat, byli jsme trpěliví.

V lize máte náskok 14 bodů na druhou Slavii. Co to pro vás znamená?

Takový náskok čtrnáct kol před koncem je zajímavý. Nemyslím si ale, že Slavie hraje tak špatně. Asi potřebují čas, aby si to sedlo. Jarda Šilhavý je kvalitní trenér a přeju mu, aby u týmu byl i na jaře. Slavia určitě ještě neřekla poslední slovo.

V čem je podle vás kouzlo současné Plzně?

To mužstvo je stabilizované, na rozdíl od jiných mužstev je ten kádr dlouho pohromadě. To je obrovská výhoda, že se ty hráči znají. Některé zápasy jsme zvládli perfektně, jiné se štěstím. To k fotbalu patří.

Když jste se v létě vracel, čekal jste, že to bude až tak dobré?

Samozřejmě jsem věřil, že budeme silní. Ale, že budeme mít po 16 kolech tolik bodů, jsem netušil. To je nadstandard, z toho pohledu jsem maximálně spokojený.

Najdete na podzimu vůbec nějaké negativum?

Určitě vyřazení v domácím poháru a možná i nepostup v Champions League, ale přiznejme si, že Steaua byla v úvodu sezony lepší a zaslouženě postoupila.

Podzim končí. Už máte představu, jestli dojde v zimě k nějakým změnám?

S některými hráči se budeme bavit, jestli kvůli menšímu vytížení tady nechtějí změnit klub. Na druhou stranu, ale pracujeme na tom, abychom ještě posílili.

Budete tlačit na vedení, aby udrželo Michaela Krmenčíka, protože zájemců o jeho služby bude asi dost?

Podle mých informací je těch zájemců skutečně hodně. Myslím, že i jeho cena je třikrát až čtyřikrát vyšší než byla v létě. Uvidíme, jestli klub těm nabídkám odolá. Já doufám, že ano. I dneska dokázal, jak je pro nás důležitý.