Klidně bych góly vyměnil za titul, prohlásil plzeňský střelec Krmenčík

Nakolik je pro vás důležité, že jste se po zranění hned zapsal mezi střelce?

Já jsem nebyl mimo hru zase tak dlouho, asi jen týden jsem netrénoval. Vzal si mě do péče náš fyzioterapeut Michal Rukavička, dal mi hodně do těla a asi se mi to vrátilo.

Čekal jste, že to po té pauze půjde takhle dobře?

Byl jsem stoprocentně připravený. Asi jako každý útočník chci dávat góly. Jsem rád, že to vyšlo.

Při prvním gólu jste celou obranu Jablonce přehrál s Danielem Kolářem.

My jsme s Danem sehraní, takhle to chceme hrát. Našel mě tam pěkně a já to levačkou dostal do brány.

I s dnešními góly jste dal celkem 11 branek. Je to nad plán?

Je to hezké, ale mě spíš hřejou ty body, které máme. Klidně bych mé góly vyměnil za titul.

Ligu vedete po 16 kolech o 14 bodů. Napadá vás, jak byste mohli o titul přijít?

Takhle o tom nepřemýšlím, snažím se být pozitivní. Spíš koukám, jak ten titul získat než ho ztratit.

Je pro vás titul takové lákadlo, že byste kvůli němu oželel teď v zimě i případnou nabídku na přestup?

K tomu se nechci vyjadřovat.