Karviná - Bohemians 1:0, v závěru rozhodl bývalý klokan Budínský

Karviná teprve potřetí v sezoně udržela čisté konto a bodovala podruhé z posledních sedmi utkání. Naopak Bohemians přišli před pauzou o sérii šesti zápasů bez porážky.

„Tři body jsme potřebovali stejně akutně jako nedávno s Jabloncem. Jsem rád, že jsme je udělali, protože jsme byli lepším týmem a zasloužili si je. Mužstvu určitě směřuji pochvalu, hráči to odjezdili na těžkém terénu nadoraz a šli si za vítězstvím. Střídající kluky přepadaly křeče. Takhle má vypadat ligový výkon,“ chválil karvinský trenér Lubomír Vlk.

V sestavě Bohemians dostal po měsíci šanci útočník Kabajev, ale vůbec ji nevyužil a byl téměř neviditelný. Hosté směrem dopředu byli málo nebezpeční a za celý poločas nevystřelili mezi tyče. Hrozbou byl jen pokus Krcha, který domácí obrana srazila nad branku.

„Jsem hodně nespokojen. Nevím, co to mělo znamenat, ale prakticky jsme neplnili v útočné činnosti nic, co jsme měli. Hráči nedrželi pozice, takticky se uchylovali k věcem, které jsme neměli dělat a nebyli jsme nebezpeční. Byl to náš nejhorší výkon na podzim,“ láteřil trenér Martin Hašek.

Ani Karvinští nepřinášeli fanouškům v ochozech příliš vzruchu. Pouze ve 4. minutě si Wágner krásně zpracoval balon a dokázal se prosadit i proti dvojbloku pražských hráčů. Fryšták ale jeho střelu vykopl.

Ve 34. minutě se po centru Eismanna z trestného kopu dral do šance agilní Wágner, ale jeho hlavička letěla těsně vedle.

Domácí se vrhli na Klokany i na startu druhé půle a Lingr spálil vyloženou šanci, protože zblízka vůbec netrefil bránu. Další slušný pokus si připsal Wágner, jehož hlavička po centru Moravce prosvištěla nad břevnem.

Pak se do šestnáctky Pražanů prokličkoval Budínský, ale jeho přízemní střela nemohla Fryštáka překvapit. Rychlík Moravec měl na hlavě další možnost, ale i on přestřelil.

Bohemians se soustředili na bránění karvinského tlaku a vyčkávali na brejk. Ten ale nepřicházel, takže kombinovali výhradně domácí, kterým se dařilo přišpendlit soupeře před jejich bránu. Ani trvalé obléhání Fryštákovy svatyně však ke gólu nevedlo.

Až v závěru trestný kop střídajícího Letiče přistál na hlavě Budínského a ten jej tečoval mimo dosah Fryštáka. Zařídil tak domácím důležité vítězství a klidnější zimu.

„Říkal jsem hráčům, že prioritní je neinkasovat a že v takových zápasech může rozhodovat i standardka. Stalo se,“ prohlásil Vlk. „Paradoxně i se špatným výkonem jsme sahali po bodu, ale pokud bychom si jej odvezli, nebylo by to spravedlivé. Prohráli jsme s lepším soupeřem,“ uznal Hašek.