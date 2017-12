Slovácko - Jihlava 2:1, domácí otočili záchranářský duel a nejsou na dně

Do utkání lépe vstoupili domácí a už ve třetí minutě promarnili obrovskou příležitost jít do vedení. Po zákroku hostujícího obránce Keresteše na Zajíce totiž rozhodčí Proske odpískal pokutový kop, který ale útočník Slovácka neproměnil. Jeho slabá střela skončila vedle.

ON-LINE Zápas jsme sledovali podrobně

Trest přišel ve 26. minutě, kdy po Vaculíkově přímém kopu z pravé strany tečoval hlavou míč pod břevno Krejčí a poslal Jihlavu do vedení. Slovácko mohlo vyrovnat takřka vzápětí, ale Daníček hlavičkoval do tyče a odražený míč do branky nedostali ani Navrátil s Šumulikoskim.

Mizerná koncovka provázela domácí i ve zbytku poločasu. Nejprve Šumulikoski netrefil v ideální pozici dobře míč a poslal ho přímo do náruče brankáře Rakovana. A těsně před přestávkou zahodil další velkou šanci Daníček, protože zblízka jen těsně minul.

Střeleckou smůlu Slovácko po pauze protrhlo ve velkém stylu a během tří minut otočilo skóre. Ve 49. minutě se na malém vápně dostal k míči Daníček a tvrdou ranou vyrovnal. V 51. minutě už domácí vedli, když po brejku a přihrávce střídajícího Kubaly se z pravé straně prosadil Petr.

Otřesená Jihlava už se na nic nezmohla a naopak mohla v závěru ještě inkasovat po šancích Sadílka s Kubalou. Vysočina tak v probíhající sezoně stále nezískala venku ani bod. Na posledním místě vystřídala Slovácko, které ukončilo 12 zápasů trvající sérii bez vítězství.

Trenér Kordula si navíc na desátý pokus připsal první výhru na lavičce a jeho tým přezimuje na 14. místě těsně nad pásmem sestupu. Od předposlední Ostravy dělí celek z Uherského Hradiště bod a od Jihlavy dva.