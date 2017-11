Šilhavý po vysoké výhře nad Duklou: Trochu jsme napravili Plzeň

„Produktivita i herní projev byly z naší strany hodně povedené. Mimo to, že jsme dali pět gólů, tak jsme si vytvořili další šance, které jsme bohužel nedotáhli. Diváci, kteří přišli, se nenudili. Konečně jsme jim udělali zase radost,“ těšilo Šilhavého.

Šestapadesátiletý trenér se po porážce v Plzni ocitl pod tlakem, protože ztráta na lídra narostla na propastných čtrnáct bodů. K tomu Slavii čeká boj o postup ze skupiny Evropské ligy – i proto je výhra nad Duklou pro náladu v kabině klíčová.

„Není obvyklé vyhrát 5:0. Nicméně jsme to potřebovali jako sůl,“ souhlasil Šilhavý.

Jak moc je důležité, že se tým po složité fázi chytil tak jednoznačným výsledkem?

Bylo to pro nás důležité utkání a těší mě, že to takhle dopadlo. Po plzeňském utkání tu panovala nervozita. Tímto vítězstvím jsme to trochu napravili. Nadechli jsme se do finiše.

Milan Škoda dal dvě branky, zejména ta druhá byla velmi povedená. Co jste na to říkal?

Nedávno ve Zlíně dal podobný dloubák. Pokouší se o to často a dnes mu to vyšlo. Mario Holek se tam nedohodl s gólmanem Radou, Milan za balonem šel naplno, dostal se k němu a využil své síly. Zakončil to kouzelně. Jsem rád, že mu to střílí, v Rumunsku (při přátelském utkání s Craiovou, pozn.) dal také dva góly.

Neuvažujete, že byste Škodovy formy využil i v Evropské lize?

Třeba to tak bude.

Dva góly vstřelil také Zmrhal, jak hodnotíte jeho výkon?

Osobně jsem za něj rád. Víme, co v Jardovi dřímá. Střela, tah na bránu... Ne a ne se probudit, ale dneska předvedl, co umí a co v něm je. Budeme to po něm chtít v dalších zápasech, předvedl skvělý výkon. Věřím, že i on bude posilou do zbylých utkání.

Simon Deli nehrál kvůli zranění, je vážné? Nebo s ním můžete počítat na čtvrteční zápas v Tel Avivu?

Necítil se stoprocentně fit, přivezl si zranění z nároďáku. Ale nebylo to nic vážného. Rozhodovali jsme se během včerejška i dneška, on řekl, že to není zcela stoprocentní, tak jsme ho nechali stranou. Ale trénoval normálně a věřím, že ve čtvrtek bude normálně připravený k zápasu.