Jihlava zaskočila Liberec, Olomouc je ráda za bod. Baník opět prohrál

Liberecká vítězná série skončila po třech utkáních v Jihlavě. Domácí díky třem gólům v prvním poločase naopak zastavili vlastní šňůru neúspěchů, po čtyřech duelech konečně neodcházeli ze hřiště jako poražení. S plným bodovým ziskem navíc Vysočina opustila poslední příčku v tabulce.

„Musím porážku vzít na sebe, protože byť jsme nastoupili v nejsilnějším možném složení, tak na těch hráčích, kteří hráli ve středu 120 minut pohár, to bylo pohybově vidět. Jihlava byla v prvních 60 minutách živější a nás to stálo výsledek,“ konstatoval Trpišovský.

To Olomouc mohla jít v žebříčku první ligy na druhou příčku a také se jí to povedlo, byť by si přála větší bodový odstup od Slavie. Na hřišti Bohemians se Sigma bála o remízu.

„Pro nás má dneska získaný bod cenu zlata, protože soupeř byl jednoznačně lepší. Z naší strany to bylo jedno z nejslabších utkání v sezoně,“ uznal olomoucký kouč Jílek.

Jeho svěřenci vedli brankou Plška, těsně před přestávkou přežili penaltu Kabajeva a ve druhé půli i několik šancí klokanů, kteří vyrovnali díky Haškovi.

Minimálně tři branky padly kromě Jihlavy i na dalších dvou stadionech. Na Dukle se domácí trápili, s Karvinou prohrávali po hrubce Mario Holka dokonce 0:2, ale famózním závěrem – dvěma zásahy v rozmezí 85. a 89. minuty – skóre otočili.

To Teplice měly proti Slovácku snazší práci. I v jedenáctém utkání těchto soupeřů v řadě viděli diváci alespoň dvě branky, Teplice výhrou 3:0 potvrdily, že před vlastními fanoušky patří mezi nejlepší v lize – na Stínadlech pětkrát zvítězily a dvakrát remizovaly.

Mladá Boleslav udržela těsný náskok v Ostravě, ačkoliv od 75. minuty dohrávala v deseti. Bylo to kvůli jednomu z nejhloupějších vyloučení v historii. Gólman Agajev měl od 73. minuty žlutou kartu za řeči a o chvíli později dostal druhou za zdržování hry.

„Jsme nespokojeni s tím, co udělal. Zbytečně se nechal unést, budeme to s ním řešit interně,“ prohlásil mladoboleslavský kouč Uhrin.

V neděli se hrají tři zápasy včetně šlágru mezi Plzní a Slavií.