Stramaccioni: Rozbořit a začít znovu od nuly? Nejhorší, co by se mohlo stát

„Všichni jsme velmi zklamaní. Musíme být koncentrovaní celý zápas včetně nastavení,“ uvedl po remíze 2:2.

„Na druhou stranu jsme podali dobrý výkon na hřišti, kde je to pro každý tým velmi těžké. Po Jablonci jsme znovu nastoupili se správným zaujetím. Vážíme si toho, že jsme dokázali otočit nepříznivý stav. Co se stalo na konci, to fotbal přináší,“ začal italský trenér hodnocení zápasu třináctého ligového kola.

V čem byl největší rozdíl proti předchozímu venkovnímu utkání v Jablonci, kde jste zvítězili jasně 3:0?

Pokud se nepletu, tak Zlín měl ve druhém poločase jednu střelu na bránu a ta byla zrovna gólová. Jablonec měl tři šance, ale neproměnil je. Mohli jsme přeskočit Liberec, dotáhnout se na další týmy. Ale pokud budeme pokračovat v takových výkonech, tak body budou přibývat rychleji. Nemám statistická čísla z utkání, ale určitě se prezentujeme v posledních venkovních zápasech lépe než v Mladé Boleslavi nebo Brně. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou.

Proč v sestavě scházeli Rosický a Zahustel?

Tomáš si odnesl ze zápasu s Ostravou svalový problém. Zkusil to v sobotu, ale kvůli bolesti nemohl ani odjet. Zahustela jsme vzali, zkoušel to ve Zlíně, ale po diskuzi s lékařem jsme se rozhodli neriskovat.

Místo Sáčka s Mandjeckem nastoupili uprostřed zálohy Mavuba a po měsíci a půl Frýdek. Co jste s tím sledoval?

V mém systému hry je místo pro jednoho režiséra hry. Když není Rosický, tak je to Mavuba. Zároveň jsem chtěl dát šanci Nestorovi, který dvakrát z pozice střídajícího hráče podal dobrý výkon a zasloužil si nastoupit v základní sestavě. Chceme zjistit, s kterými hráči můžeme počítat pro jaro a náš projekt. Hráči si začínají věřit, rostou osobnosti. Konkrétně Štetina, Hovorka, Mavuba jdou nahoru.

Jaké máte plány s Davidem Lafatou, který nezasáhl do posledních tří ligových zápasů?

David je pořád náš kapitán. S Pepou Šuralem jsou velmi dobří kamarádi. Má radost, že mu to teď tak střílí. S Davidem mluvíme my jako realizační tým i vedení o jeho situaci. Je pro nás důležitý hráč, i když teď hraje Šural. Všichni vidí, že Pepa je teď náš naprosto klíčový hráč. V posledních třech ligových duelech dal pět branek. Jsem rád za něho i za klub.

O co budete hrát na jaře, když Plzeň vyhrála i potřinácté?

Teď chceme skončit druzí, abychom se mohli kvalifikovat do Ligy mistrů. První příčka je hodně vzdálená. Souběžným a neméně důležitým cílem je budování nové Sparty. Že jsme dali v létě dohromady nějaký kádr, neznamená, že se utvořil tým. Do zimní přípravy chceme najít šestnáct, osmnáct hráčů, na kterých postavíme základy Sparty. Nejhorší, co by se teď mohlo stát, že bychom všechno rozbořili a začínalo by se znovu od nuly. Musíme najít správné hráče na jednotlivé pozice.

Počítáte dál i Jankem, který dal ve Zlíně gól?

Měl špatný začátek, ale teď pracuje jako skutečný profesionál a šanci si zaslouží.