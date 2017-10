Karvinští nás dostali pod tlak, uznal plzeňský střelec Kopic

„Nevěděl jsem, kdo bude u balonu dříve. Čekal jsem, že to bude domácí hráč, ale najednou udělal pohyb pryč, tak jsem si balon hodil na střed a obránce na tom terénu už nestihl zastavit. Chtěl jsem pak brankáře obstřelit, ale balon mi sedl tak, že jsem trefil šibenici,“ popsal Jan Kopic svůj gól.

Z prvních dvou střel na branku jste dali dva góly. To bylo hodně důležité, že?

To je pravda. To vám v takovém zápase hodně pomůže. Je vidět, že se nám daří, že máme sebevědomí vysoko. Je dobře, že jsme to využili.

A zvětšili jste odstup na druhou Slavii.

Věděli jsme, že když vyhrajeme, že zvýšíme náskok na čtrnáct bodů. Pro ně to je další psychický tlak, protože i když v neděli vyhrají, tak pořád na nás budou ztrácet jedenáct bodů, což je hodně. Vyhrát jsme ale potřebovali hlavně kvůli sobě.

Byť jste utkání s Karvinou dobře rozjeli, o výsledek jste se museli ve druhé půli bát. Souhlasíte?

Ten první gól nás měl uklidnit. Bohužel spíše dostal Karvinou do hry a ta hodně hrozila ze standardek. Každá z nich to byl závar a Koza (brankář Kozáčik – pozn. red.) nás tam několikrát podržel.

Dá se říct, že Karviná měla proti vám v této sezoně ze všech vašich dosavadních soupeřů nejvíc šancí?

Je to tak. Hráli snad na sto deset procent. Utkání chytlo i diváky, kteří je hnali a my měli problémy hlavně s jejich standardkami. Při nich to létalo zprava zleva. Měli vysoké hráče a Budínský standardky kopal dobře. Měli tři pět šancí, ale Koza všechno chytil nebo vyrazil.

Co jste říkali tomu, že Karviná hrála v první půli bez klasických útočníků?

Pohyboval se tam Panák, několikrát v útoku už nastoupil, takže nás to nijak nepřekvapilo. Druhý poločas sestavu prostřídali, poslali tam vysoké hráče. Balony kopali na Wagiho (Wágnera) a ten jim to dobře uhrával. Vytvořili na nás tlak. A když brzo po přestávce snížili na 1:2, tak jsme jejich tlak, takových deset patnáct minut, přečkali i se štěstím.

V 59. minutě zkušeného stopera Košťála nahradil mladý Smrž. Vnímali jste to?

Zrovna on to zvládl dobře. Rozehrával, dával tam dobré balony, to pro ně nebyla nějaká nevýhoda.

Přestože jste vyhrávali, tak jste na hřišti působili dost podrážděně. Proč?

Nevím. Nedařilo se nám moc kombinovat, takže se to na nás možná malinko podepsalo. V kabině jsme si řekli, že bychom to dělat moc neměli, ale utkání nás strhlo a malinko jsme v tom pokračovali i po přestávce.

Vám za zbytečný faul vynadal kapitán Kolář, že?

Dan hlavně v kabině o přestávce říkal, ať nemluvíme na rozhodčí, a tak mluvil na mě a dostal za to žlutou kartu. Pro něj nic moc (smích).