Vlakem tam, autobusem zpátky. Plzeň jede do Karviné pro dvanáctou výhru

Zatím se zdá, že se v Plzni rozhodli prosvištět nejvyšší soutěží systémem start-cíl. Poté, co v prvním kole smetli čtyřmi góly Duklu, už před sebe nikoho nepustili. A jasným favoritem jsou i před otevíracím duelem 12. kola v Karviné.

„Pro oba týmy jde o hodně důležité utkání. Pro Karvinou její momentální bodový zisk sice není úplně optimální, ale v domácím prostředí bývá velmi nebezpečná. Dokáže uhrát velice dobré výsledky,“ myslí si Pavel Vrba, trenér Plzně.

MFK Karviná - Viktoria Plzeň pátek 20.15, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Čolič, Košťál, Lischka, Eismann - Budínský, Šisler - Lingr, Panák, Moravec - Wágner. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník (Hájek), Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík.

Ten sledoval poslední plzeňský zápas v Karviné loni na jaře zpovzdálí, ještě bez angažmá. Hosté dvakrát prohrávali, ale i díky premiérové trefě Rakušana Ivanschitze v české lize zápas obrátili a body brali za vítězství 3:2.

„Nehrál jsem, ale zápas jsem viděl a pro kluky to nebylo vůbec jednoduché utkání. Je důležité, abychom se dobře přichystali,“ citoval obránce Radima Řezníka klubový web.

A souhlasí i Tomáš Hořava, který dal v minulé sezoně Karviné ve dvou zápasech dva góly. „Bylo by super, kdyby mi to vyšlo i teď. Ale samozřejmě si uvědomujeme, že nás čeká soupeř, který zvlášť doma umí potrápit i větší soupeře.“

Plzeň do téměř pět set kilometrů vzdálené Karviné pojede vlakem, zpátky se vrátí autobusem. „Já jsem v Karviné ještě nehrál, maximálně v Ostravě. Ale i s reprezentací jsme jednou cestovali z Prahy právě do Ostravy vlakem a bylo to moc příjemné, pohodlné,“ říká plzeňský kouč Vrba. Jeho tým má v tabulce jedenáctibodový náskok před druhou Slavií.

Karvinští, kteří se ve srovnání s loňským ligovým ročníkem, tápou, chtějí Plzeň potrápit. „Pokud chcete proti takovému týmu uspět, musíte podat nadstandardní výkon. Věřím, že se nám to povede,“ tvrdí kouč Jozef Weber přesto, že jeho tým letos porazil jen poslední Jihlavu a předposlední Brno. Od sestupových pozic ho dělí pouhý bod.

Navíc Karviná už 304 minut čeká na vstřelený gól. „Přesto si myslím, že jsou silnější v ofenzivě než v defenzivě. Mají nebezpečné standardní situace, zajímavé a rychlé hráče v útoku,“ doplňuje Vrba.

Výkop v Karviné je naplánovaný na pátečních 20.15.