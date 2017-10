Dohadování místo návratu do obrany před gólem. Nepřípustné, řekl Páník

„Bohemians udělali rychlý brejk, který šel z našeho pohledu určitě vyřešit lépe. Mrzí mě, že když hráči ztratili balon, tak se dva nebo tři dohadovali místo toho, aby dali hlavy dolů a mazali zpátky pomoci defenzivě,“ lamentoval Páník. „Pro mě je nepřípustné, aby se hráči dohadovali na hřišti místo toho, aby se vrátili.“



Zlín pak po premiérovém ligovém zásahu domácího Antonína Vaníčka už nedokázal vstřelit druhou branku a na stadionech soupeřů nevyhrál ani v šestém ligovém utkání.

Ve druhém poločase se hrálo převážně na domácí polovině, přesto utkání skončilo nerozhodně. Berete bod?

Myslím, že se diváci měli na co dívat. Obě mužstva byla nebezpečná, postupně jsme ve druhé půli získali herní převahu. Chyběl jen ten vítězný gól. V první půli nám to tam skákalo pod břevnem... Ale v momentě, kdy domácí trochu vyjeli z tlaku, tak to bylo před naší bránou obrovsky nebezpečné. Byli jsme o kousíček lepší, ale to tak někdy bývá. Bod z Bohemky musím vzít.

Co bylo klíčové k převaze nad soupeřem?

Styl Bohemky je nepříjemný, hrají kontrapresink. Z toho jsme je chtěli dostat, eliminovat sílu jejich hráčů – rychlost. Snažili jsme se, aby nám to někde neprostrčili.

Zlín hraje v „anglickém“ režimu zápasy i třikrát týdně, jak se s tím vyrovnáváte?

V momentě, kdy jedete anglické týdny delší dobu, tak si hráči navyknou. Třídenní pauza je dostatečná. Dva dny před zápasem uděláte technicko-taktickou přípravu, další den je nabudíte, jsou na sto procent připravení a nemůžou se na nic vymlouvat. Hodně hráčů jsme pošetřili v pohárovém utkání ve Vlašimi, tam i tady nastoupili jen Janíček a Kopečný. Ten zvládl znovu celý zápas, Janíčka jsme pak dali dolů, šel tam konstruktivnější Hnaníček. Věřil jsem, že ještě něco vymyslíme.

Ve čtvrtek hrajete v Kodani Evropskou ligu, co od utkání očekáváte?

Hráči budou muset víc do obrany než tady, protože kvalita je obrovská. Když jsme s nimi hráli v Olomouci, tak já byl předtím v neděli na jejich zápase. Obrovsky těžký duel. Plus přelet a všechno kolem – věděli jsme, že na ně ze začátku musíme vlézt, abychom je vystrašili. Pak, čekat, že je po 70. minutě, až jim začnou docházet síly, dohrajeme. Ale nepředpokládali jsme, že přijde mlha. Teď máme výhodu, že jsme hráli už v sobotu, den navíc pomůže.