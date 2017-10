Zlín, nejsilnější protivník. Nedal nám čuchnout, řekl trenér Hašek

„Zlín opanoval hřiště tím, že vyhrával osobní souboje, měl výrazně vyšší procento úspěšnosti. Jak útočníci, tak záložníci asi budou mít záporná čísla proti soupeřům,“ uvažoval po utkání 12. kola trenér Bohemians.

Vršovický klub doma prohrával, když ve 35. minutě dorážel Petr Jiráček, nicméně Zlínu náskok vydržel jen chvilku. O dvě minuty později srovnával po dobré individuální akci Rudolfa Reitera teprve devatenáctiletý záložník Antonín Vaníček.

„Byla pro nás výhra dát gól na 1:1 z prakticky jediné naší příležitosti v první půli,“ těšilo Haška.

Jak jste utkání viděl z lavičky?

Zlín nás dokázal zatlačit do vlastního vápna. V první půli ještě tolik ne, ale dal gól, trefil břevno a měl ještě aspoň jednu šanci. Ve druhé půli jsme měli paradoxně větší příležitosti my, ačkoliv jsme hráli většinu času na naší polovině. Kabajev ale minul míč u brankové čáry na první tyči a Vaníček to netrefil dobře.

Zlín měl tlak, hodně centroval. Vy jste na konci poslal na hřiště třetího stopera Daniela Krcha. Bál jste se o bod?

Bránili jsme remízu 1:1, což říkám nerad, chtěl bych vyhrát každé utkání. I při těch remízových se chovat tak, abych vyhrál. Ale neměli jsme na lavičce hráče, abychom mohli pomýšlet na nějakou změnu směrem dopředu. Takže jsme vystužili defenzivu a bránili jsme, což se povedlo. Je to pozitivum.

Nezahráli Bohemians oproti posledním vítězným utkáním pod své možnosti?

Zápas nás nezastihl v dobré sportovní formě, nemám pro to úplné vysvětlení. Jednotliví hráči hodně zaostali nad výkony z minulých zápasů. Zlín na mě působil jako dosud nejsilnější protivník, nedal nám čuchnout.

Zlín má v záloze spíše robustnější typy, zatímco vy rychlejší a méně odolné hráče. Byla převaha v soubojích způsobená i tím?

Určitě, to je jasné. Potřebujeme hrát po zisku míče rychle dopředu, to pro nás bylo charakteristické. Ne dnes, hráli jsme všechno dozadu. Způsobem hry, který nám nevyhovuje. Zlín nás nutil k dlouhým míčům, Jevgenij Kabajev ale není hlavičkář, navíc moc soubojů nevyhrál. Pamatuju si myslím jeden. Mašek už vůbec neměl šanci, je malý. Když se pak zápas zvrtne na dlouhý míč, souboj, odražený balon, souboj... To nebyl náš šálek kávy, naopak Zlín je v tom extrémně silný.

Rudolf Reiter se třetí zápas v řadě podepsal pod gól, co na jeho výkony říkáte?

Než připravil branku, tak nehrál dobrý zápas, nebyl jsem s jeho výkonem spokojený. Ale samozřejmě nám ta akce ohromně pomohla. Hráč má výkyvy, protože v první lize začíná. Úvodní kolo odehrál dobře, pak ale byl velmi průměrný. Jenže my neměli varianty, musel hrát, ač třeba potřeboval posadit na lavičku. S uzdravením Siima Lutse začal hrát mladý Vaníček, Reitera jsme posadili a od té doby jako střídající dal dva góly. V určitých okamžicích má hodně nadstandardní věci, ve druhé půli bylo veškeré naše nebezpečí z jeho strany. Ale potřebuju od něj kompaktnější výkon směrem dozadu a také aby vydržel 90 minut, abych ho nemusel střídat pro vyčerpání a křeče.

Jevgenij Kabajev dal Jihlavě minule hattrick, zato proti Zlínu se mu nedařilo. Co jeho výkon?

Byl to opak Kabajeva z Jihlavy. Tam byl nebezpečný a udržel spoustu míčů. Dneska snad udržel jediný. Všechno u něj končilo, ani nahrát se mu nedalo. Zálohu, která už tak byla pod tlakem silných protihráčů, dostával do špatných situací, nemohla se o něj opřít. Měl podíl na tom, že jsme ráli tak pasivně. Zápas se mu nepovedl, ale pevně věřím, že příště to bude lepší.