Za výhru nad Slavií týden volna? To by bylo moc, smál se střelec Potočný

Slovan nakonec v Edenu zvítězil 2:1 a na svého soupeře ztrácí ze čtvrtého místa pouze dva body.

Potočný otevřel skóre hlavičkou ve 35. minutě, naběhl si na zadní tyč, kam mu přesný centr poslal pravý bek Vladimír Coufal. „Trošku jsem se musel natáhnout, ale hlavně jsem se soustředil na to, abych to trefil,“ popisoval svou čtrnáctou ligovou trefu.

„Trenér nám říkal, že když dáme takový gól, tak máme tři dny volna. A za výhru dokonce týden,“ odhalil Potočný motivační způsoby kouče Jindřicha Trpišovského. Bude z toho nějaký kompromis? „Prý jak chceme,“ usmál se.

Jak jste na to s týmem reagovali?

Týden by byl asi moc, ale za nějaké volno jsme rádi. Ale tři dny to asi taky nebudou, nevím, co by se dělo.

Měli jste před utkáním pocit, že na Slavii máte, že ji můžete třeba i porazit?

Do každého zápasu jdeme s tím, že si věříme na každého, i na Slavii. Víme, že když hraje evropské poháry, tak to nemá jednoduché. Chtěli jsme tady urvat nějaké body.

O poločase jste vedli 1:0, padlo v kabině, že by udržení náskoku mohlo být i kvůli šancím Slavie obtížné?

Nepřemýšleli jsme nad tím, jestli to udržíme. Chtěli jsme hrát pořád stejně. Slavia je po finanční stránce úplně jinde než my, ale makali jsme, hráli jsme poctivě. Snažíme se hrát i krásný fotbal, i když tady to bylo těžké, proti těm hvězdám. Jsme rádi, že nám to šlape.

Díky vítězství jste v tabulce dva body za Slavií, ze čtvrtého místa blízko pohárové Evropě. Co na to říkáte?

Koukáme sami na sebe, snažíme se hrát pořád stejně a nesledujeme tabulku. Kdyby vyšla Evropa, tak to bude něco navíc. Něco, co bychom všichni chtěli.

Ukončili jste slávistickou sérii bez porážky, byla to speciální motivace? Přeci jen se o té šňůře hodně mluvilo...

Jó? To jsem ty noviny asi nečetl.

Vážně to nebylo téma v kabině?

Neříkám, že jsem to nevěděl, ale před zápasem jsem to nevnímal tak, že máme ukončit nějakou sérii. Jeli jsme sem urvat nějaké body a jsme rádi, že se nám to povedlo.

Zejména ve druhé půli byla velmi vyhrocená atmosféra, bylo složité udržet emoce?

Už mám děcko, takže jsem klidnější. Ale krátce po penaltě se mě trenér zeptal, jestli mě nemá radši vystřídat, abych nedostal druhou žlutou a červenou. Tak jsem mu řekl, že radši jo.

V únoru 2015 jste na Slavii ještě jako hráč Teplic zařídil dvěma brankami remízu 2:2, vzpomněl jste si na to?

Jistě, byly to moje první ligové góly, na ty v životě nezapomenu.

Je pro vás Eden tedy šťastným místem?

Nevím, jestli se to takhle dá říct, ale jsem za každou vstřelenou branku rád.

Už jste hráli se Spartou, Slavií i Plzní. Pražské kluby jste o body obrali, s Plzní jste jasně prohráli. Je to ukázka, že je lídr jinde než zbytek ligy?

S Plzní jsme možná prohráli výsledkově jasně, ale zápas nebyl špatný, měli jsme tam šance. Pan Vrba má dobrou koncepci, tým je pospolu, je vidět, že si rozumí víc než Sparta nebo Slavie. Ty dělají milionové nákupy a než si to sedne, tak to chvilku trvá.