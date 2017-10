Dva góly jdou za mnou, byly to hrubky, řekl Bořil po porážce

Šestatřicet zápasů v lize neprohráli, vytvořili tím nový rekord. Série už ale nepokračuje, ukončil ji Liberec, který Slavii udělil lekci v efektivitě a porazil ji na jejím vlastním stadionu 2:1.

„Kdybychom měli lepší pohyb a dávali lepší finální přihrávky do vápna, mohlo to vypadat jinak,“ mrzelo Bořila.



Prohráli jste po dlouhé době, může vás to psychicky ovlivnit?

Nemyslím si. Víme, že jsme neodehráli super zápas. Do dalších utkání se poučíme a musíme zase vyhrát.

Pro vás osobně to nebyl povedený duel, byl jste u obou branek Liberce.

Ty dva góly jdou za mnou, byly to hrubky a oni je potrestali.

Penalta byla za vaši ruku v pokutovém území po libereckém přečíslení. Věděl jste hned, že je zle?

Tak byla to ruka. Šel jsem do skluzu, chtěl jsem zachytit balon nohou nebo tělem. Byla to náhoda, že mě to trefilo do ruky. Kdybych stál, tak to hráč za mnou uklidí do prázdné brány.

První branka Liberce padla z vaší strany, jak k tomu došlo?

Rozehráli jsme balon od gólmana, mohli jsme to dát nahoru, ale ztratili jsme míč. Oni si to tam dali na jeden dotek, hnedka přišel centr a už jsem to nechytil. Moje chyba, že jsem náběh Potočného neuhlídal.

Proč zápas se Slovanem nevyšel, byly hlavní příčinou neproměněné šance?

Prvních dvacet minut jsme měli tři vyložené šance, nedali jsme je a po mé chybě dali gól. Je to nakoplo, hlídali si to a my toho nevyužili, gól jsme dali až v závěru za stavu 0:2.

Plzeň na rozdíl od vás zvítězila a ligu vede už o jedenáct bodů. Je ještě o co hrát?

Ještě ano, před rokem s námi taky nikdo nepočítal a vyhráli jsme titul. Nechceme říkat, že na to nemáme, nebo že to vzdáváme. Naopak, chceme každý zápas vyhrát.

Byli jste s přibývajícím časem nervózní, že ztráta na Plzeň narůstá?

Byli jsme pod tlakem, chtěli jsme otočit, dát rychlý gól. To se bohužel nestalo, přidali druhý gól a pohlídali si to.