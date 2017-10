Lafata: Proti Plzni nejsme favoritem, každý zápas bude jako play-off

V dubnu totiž pět kol před koncem zela mezi nedělními soupeři třináctibodová propast. A sparťané o titul bojující Plzeň zaskočili, připsali si jediný úspěch z posledních šesti vzájemných zápasů. „Až na začátek, kdy měli jednu tutovku, jsme je do ničeho nepustili. Bylo by skvělé na to navázat,“ řekl Lafata a ihned dodal: „Ale je něco jiného to tady říkat a pak to přenést na hřiště.“

Tam je Sparta v probíhající sezoně rozpačitá, povětšinou žalostná. Doby, kdy i přes nepřesvědčivé výkony dokázala vyhrávat zápasy, jsou ty tam. Tuhle vlastnost naopak převzala Plzeň, která i díky tomu vyrovnala sparťanský rekord ze sezony 2011/12 – úvodních devět ligových zápasů vyhrála.

SPARTA - PLZEŇ šlágr 10. kola ligy Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Kříž. Předpokládané sestavy, Sparta: Dúbravka - Zahustel, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mavuba, Mareček - Biabiany, Lafata, Vatajelu - V. Kadlec. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel (Limberský) - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík. Server iDNES.cz přinese zápas v podrobné on-line reportáži. Vysílá ho televize O 2 TV Sport.

„Mají vynikající sérii,“ uznal Lafata, „přerušit ji je pro nás o to větší motivace.“ Sparta je v tabulce až pátá, pětkrát ztratila body a má průměr pouhého gólu na zápas. Jaký rozdíl proti Plzni, která nasázela už dvacet branek.

O sedm z nich se postaral útočník Michael Krmenčík, který hraje ve skvělé formě. V Plzni i v reprezentaci je číslem jedna, naposledy se sice neprosadil v Ázerbájdžánu, ale patřil mezi nejlepší na hřišti. V následném duelu proti San Marinu se trefil dvakrát.

„Věřme, že se v národním týmu vystřílel,“ pousmál se Lafata, momentálně nejlepší sparťanský střelec se čtyřmi zásahy.

Svěřenci kouče Andrey Stramaccioniho mají vzhledem ke dvanáctibodové ztrátě ke hře o titul daleko. Přitom právě tento faktor v minulých letech přidával duelům s Plzní na atmosféře a důležitosti. „Při pohledu na tabulku nejdeme do zápasu jako favorité, na prestiži se však nic nemění,“ řekl Lafata.

„Doufám, že v neděli ze ztráty v neděli něco smažeme. Každý zápas bude jako v play-off v hokeji. Musíme se koukat sami na sebe a uvidíme, co z toho na konci vznikne. Myslím, že v uvozovkách už od nás nikdo moc nečeká, ale nevzdáváme se,“ dodal kapitán Sparty.

Podívejte se, co před zápasem s Plzní říkal trenér Sparty Andrea Stramaccioni: