Šilhavý: V Karviné to nikdy není jednoduché, konečně jsme vyhráli venku

dnes 11:12

Chvíli to trvalo, ale fotbalisté Slavie v nové sezoně nakonec přece jen zvítězili na hřišti protivníka. „Přišlo to včas a výhra je o to lepší, že přišla na půdě těžkého soupeře,“ řekl trenér Jaroslav Šihlavý po utkání v Karviné, které úřadující šampion vyhrál 2:0. Předtím venku jen čtyřikrát remizoval.

Přestože Slavia porazila Karvinou v lize potřetí v řadě, Šilhavý neviděl zápas desátého kola jako jednoznačnou záležitost. „Tady to není nikdy jednoduché, což bylo i vidět,“ uvedl. Ze základní sestavy mu ze zdravotních důvodů vypadli záložník Ngadeu-Ngadjui a gólman Laštůvka. První jmenovaný si přivezl lehké zranění z reprezentačního srazu, tudíž zůstal v Praze. A brankář, který mohl nastoupit proti bývalému klubu? „Už nějakou dobu má zdravotní problémy. V Astaně také nechytal, mysleli jsme, že na Karvinou už půjde. Nicméně v pátek při tréninku se necítil úplně stoprocentní. Nechtěli jsme riskovat, ale i tak byl na lavičce připravený naskočit,“ řekl Šilhavý s tím, že s oběma fotbalisty počítá na čtvrteční zápas Evropské ligy s Villarrealem. Ale zpět k sobotnímu duelu - Karviná hosty chvílemi potrápila, ale směrem dopředu nebezpečná příliš nebyla. Naopak červenobílí hrozili už od začátku. „Úvod jsme zvládli dobře,“ těšilo slávistického trenéra. Po dvou slibných příležitostech vyšel signál z rohového kopu, Stochův centr doskočil na Škodovu hlavu a Slavia vedla. „Pak domácí trochu oklepali a v závěru prvního poločasu jsme byli pod tlakem. Domácí byli aktivní, my jsme byli pasivní a prohrávali jsme osobní souboje,“ kroutil hlavou Šilhavý. Přestávka ale prospěla spíš jeho svěřencům, krátce po změně stran hrozil Van Buren, který posléze přidal druhý hostující gól v zápase. „Povedl se nám brejk a vedli jsme 2:0. Domácí potom šli do rizika, hráli vabank a my mohli ještě přidat nějakou branku. Tři až pět útočných akcí, které jsme měli, volaly po lepší finální přihrávce,“ mrzelo Šihlavého, že hosté v Karviné nenastříleli víc gólů. „Ale jsem rád, že jsme to zvládli, konečně jsme vyhráli na cizím hřišti,“ dodal spokojeně kouč, pod jehož vedením Slavia v lize ještě neprohrála. Už je to 36 zápasů v řadě.