Ke gólu si pomohl tahákem. Standardek máme moc, smál se střelec Škoda

Signál, po kterém padla první branka, jste měl také zaznamenaný?

Roh sice byl nacvičený, ale balon měl jít na přední tyč. Asi měl letět ke mně vzduchem, ale propadl a se štěstím zapadl do branky.

Po čtyřech remízách jste vyhráli venku. Je to velká úleva?

Samozřejmě. Ty první venkovní zápasy se nám nepovedly a pak se nás to trošku drželo. Pro nás je to vítězství v Karviné, která je opravdu těžký soupeř, hodně důležité.

Bylo utkání v něčem jiné proti těm předešlým na půdě soupeřů?

V těch prvních dvou (s Baníkem a Bohemians 0:0 - pozn. red.) jsme neměli tolik šancí, bylo to těžké. V Olomouci jsme se dostali do vedení, ale dostali blbý gól. To se těžko hodnotí. Ve Zlíně jsme výhru ztratili z penalty někdy na konci zápasu. Tady jsme dali první gól a i když domácí pak měli tlak, vedení jsme udrželi. O přestávce jsme si řekli, že musíme do druhé půle nastoupit úplně jinak. Byli jsme organizovaní a Karvinští se už tolik k naší brance nedostávali. Zvládli jsme to dobře.

Karvinští ale jen jednou vystřelili na vaši branku...

To jo, ale my jsme po prvním gólu byli nějakých dvacet minut pasivní, málo důrazní. Z toho domácí měli závary. Netrefili sice tolikrát branku, ale byly to nebezpečné situace.

Tentokrát jste dostal příležitost před Tomášem Necidem. Pomáhá vám taková konkurence?

Tomáš je skvělý útočník, ale je tady i Muris Mešanovič a další útočníci, ti všichni jsou obrovská konkurence. Pro nás všechny je to stejné.