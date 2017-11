Villarreal, pak Plzeň. Pohár nedáváme na druhou kolej, ujistil Šilhavý

Ze Španělska přivezli slávisté po sympatickém výkonu remízu 2:2, dokonce nad Villarealem o dvě branky vedli, ale ještě do poločasové přestávky domácí vyrovnali. „Kdyby to teď byla přestřelka jako u nich, tak bych se nezlobil. Ani já, ani diváci,“ usmíval se Šilhavý na tiskové konferenci.

Co od Villarealu očekáváte tentokrát?

Myslím, že to bude podobné jako u nich doma. Oni nerozlišují, zda hrají doma, nebo venku. Mají velice kvalitní tým. Byť jsme uhráli remízu na těžké půdě, tak jsme ve druhé půli přečkali jejich několik gólových šancí. Považuji je za favorita naší skupiny a budeme se snažit o to, abychom je překvapili a bodovali s nimi.

Máte k dispozici všechny hráče?

Momentálně mimo nominaci zůstanou dlouhodobě zranění Švento a Mešanovič, ostatní jsou k dispozici.

Máte jasno o sestavě? Bude podobná té ve Španělsku?

To nebudu prozrazovat. Ale jak jsem nastínil, chtěli bychom se prezentovat podobně jako tam, odehráli jsme dobrý zápas. Máme k dispozici dvacet hráčů, z toho vybereme jedenáctku, která vyběhne na hřiště.

Dá se určit, který ze zápasů má větší prioritu? Zda proti Villarealu, nebo ten nedělní v lize v Plzni? To je zřejmě vaše poslední šance, jak plzeňskou cestu za titulem přibrzdit.

V lize se to nevyvíjí dobře, ale teď myslíme na nejbližší utkání. Myslím si, že i třeba Tel Aviv, který je s bodem poslední, má šanci. Skupina je ještě hodně otevřená. Potom v Plzni, to je velké utkání pro celou veřejnost, velmi důležité. I proto jsem rád, že se marodka vyprazdňuje, že jsou k dispozici všichni.

Může duel s Villarealem rozhodnout o postupu ze skupiny? Nebo se to bude řešit v jiných utkáních?

Třeba vítězstvím bychom si hodně pomohli, ale ještě by nebylo hotovo. Je to otevřené. Nemyslím si, že čtvrteční výsledek rozhodne o tom, kdo půjde dál, nebo kdo zůstane ze hry. Určitě by nám to hodně pomohlo i z hlediska motivace, kdybychom odehráli dobrý zápas s bodovým ziskem. Pro zbytek Evropské ligy i pro zbytek té naší.

Villareal odehrál dva zápasy venku, v poháru prohrál s třetiligovým soupeřem, v lize remizoval na hřišti Atlétika Madrid. Sledoval jste to?

Byly to odlišné zápasy, ač se oba dva hrály venku. V poháru viditelně šetřili nejlepší hráče, s Atlétikem hráli v plné sestavě. Ukazují, že mají velikou sílu a nepřizpůsobují hru tomu, jestli hrají doma nebo venku. Sledovali jsme to, ale nejvíc poznatků jsme si odnesli z našeho vzájemného utkání.

Slavia v den utkání slaví 125 let od založení. Bude souboj s Villarealem o to slavnostnější, budou hráči víc motivovaní?

Bylo by to krásné spojení, kdyby se zápas povedl. Ale souboj s takovým soupeřem je sám o sobě slavnostní. Čekáme plný stadion a ta atmosféra nás požene dopředu, aby každý předvedl svůj nejlepší výkon.