Plzeňští fotbalisté vstoupili do registru dárců kostní dřeně

Obránce Tomáš Hájek dokonce přiznal, že o vstupu do registru uvažoval už v době, kdy působil ve Zlíně. „Tehdy se ale ještě brala krev, teď už je to mnohem jednodušší,“ připomněl plzeňský stoper, že zhruba před rokem došlo ke změně.

Ke vstupu do registru nyní již kromě potřebné administrativy stačí jednoduchý odběr slin vytřením dutiny ústní.

A co kdyby skutečně došlo na shodu a právě některý z plzeňských fotbalistů by byl ideálním dárcem? „Když máte pomoct člověku, kterému jde o život, tak není co řešit,“ neváhal s odpovědí Jan Kopic.

Plzeňská Viktorie spolupracuje s Nadací pro transplantace kostní dřeně dlouhodobě, v této sezoně dokonce nosí hráči její logo na dresech v zápasech Ligy mistr „Návštěvnost našich stránek byla od té doby několikasetkrát zvýšená,“ pochvaluje si předseda správní rady NTKD Pavel Jindra.

Vedle hráčů A-týmu, vstoupili do registru i členové mládežnických týmů starší 18 let, někteří zaměstnanci klubu a dokonce i zástupci z řad fanoušků. Celkem to bylo pět desítek lidí.

„Ono se to může zdát málo, jako kapka v moři. Jenže registr vzniká právě z takových akcí a každý rok přibývají noví lidé, “ doplnil Pavel Jindra. V současné době evidují 82 tisíc dárců.

A právě na fanoušky Viktorie Plzeň teď bude cílit další část kampaně. „Chystáme například speciální utkání, kdy půjde do registru vstoupit přímo i na stadionu,“ prozrazuje člen nejvyššího managementu klubu Jaromír Hamouz. „Doufáme, že inspirujeme i další organizace, fanoušky a ostatní,“ dodává.