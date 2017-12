Někdejší trenér fotbalové reprezentace Josef Pešice zemřel

V červnu zažil svoje jediné a poslední mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let. Jako asistent Vítězslava Lavičky pracoval dodnes. Předtím chvíli vedl i seniorské národní mužstvo, hrával za Spartu i za Slavii. Josef Pešice po vážné nemoci zemřel, bylo mu 67 let.

Informaci o úmrtí někdejšího fotbalisty i trenéra jako první přinesl Český rozhlas. Ihned začaly přicházet kondolence. „Chtěl bych nad touto smutnou zprávou vyjádřit za celou asociaci všem blízkým pana Pešiceho upřímnou soustrast. Opustil nás velký člen fotbalové rodiny,“ řekl v pořadu Rozstřel nový předseda asociace Martin Malík. Josef Pešice o své nemoci Poslední velký rozhovor pro MF DNES a iDNES.cz Fotbalové Česko už nemohlo reálně postoupit na mistrovství světa 2014 v Brazílii, když po rezignaci Michala Bílka šéfové svazu předali národní tým Josefu Pešicemu. „I když jsem tady jen dočasně, je to pro mě svým způsobem vrchol trenérské kariéry,“ řekl Pešice. A teoretické naděje se zhostil skvěle. Kvalifikaci dohrál už jen vítězně, zápasy na Maltě a v Bulharsku dodaly fanouškům optimismus, že příště bude líp. Následně v přípravě v Olomouci porazilo Česko i Kanadu. Tři zápasy, tři výhry, s nadsázkou lze říct, že Pešice je nejúspěšnějším koučem národního mužstva všech dob. A stal se také nejstarším mužem, který kdy jako hlavní kouč samostatné české reprezentace k týmu nastoupil. Když dostal otázku, jestli by měl šanci zůstat i dál, rozzářil se. „Na tuhle otázku jsem čekal, to je ta nejkrásnější, kterou jsem mohl dostat.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii V jedné z odpovědí v on-line rozhovoru iDNES.cz čtenářům vážně napsal, že trenérem reprezentace by dál být nechtěl. Když ho však během jeho třetího utkání vyvolávali fanoušci, Pešice na tiskovce se smíchem prohodil. „Začínám reprezentaci přicházet na chuť.“ I když všechno vyhrál, věděl, že se přesune do jiné role. Na přelomu roku ho nahradil Pavel Vrba a Pešice zůstal ve službách asociace. Jako pozorovatel, později coby asistent u jedenadvacítky. S ní absolvoval nejen červnové mistrovství Evropy v Polsku, ale i podzimní rozjezd nové kvalifikace. Na jaře už u týmu nebude. Jako hráč působil ve Spartě a ve Slavii, tenkrát to bylo naprosto výjimečné. Devět let mezi rivaly rozdělil takřka napůl, víc toho odehrál ve Slavii, kde byl pět sezon. Největšího úspěchu však dosáhl ve Zbrojovce Brno, v ročníku 1977/1978 pomohl k historickému titulu v lize. S brněnskou Zbrojovkou vyhrál Josef Pešice v roce 1978 titul. Na snímku v dolní řadě čtvrtý zleva. Kariéru končil v roce 1986 v AEL Limassol. „Kypr je můj osud, mám ho v srdci,“ říkal v létě ve svém posledním velkém rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz. Popisoval, jak si s manželkou udělali radost a na podzim 2016 si tam zaletěli na dovolenou. Jenže plná penze na hotelu mu byla k ničemu, nemohl takřka jíst. „Trápil jsem se delší čas, ale teprve na Kypru jsem si konečně uvědomil, že musím k doktorům. Nechtělo se mi. Co vám tak asi lékař může říct milého?“

Zjistili mu rakovinu žaludku. „Naštěstí jsem se dostal do dobrých rukou, léčila mě jedna kapacita vedle druhé. A snad ta mrcha zmizela." Na Kypru končil jako hráč, na klubové úrovni tam pak končil i jako trenér. Trenérskou dráhu začal v roce 1987 ve Spartě u mládeže. Po revoluci si ho vytáhla Slavia, v níž se stal asistentem Vlastimila Petržely a poté Jozefa Jarabinského. Po dvou letech zamířil jako hlavní kouč do tehdy druholigového Jablonce. Postoupil s ním mezi elitu a v první sezoně skončil ve středu tabulky. Josef Pešice, hráč a trenér Hráčská kariéra: Sparta Praha (1965-69), VTJ Tábor (1969-71), Sparta Praha (1971-75), Zbrojovka Brno (1975-78), Slavia Praha (1979-84), AEL Limassol (1984-86), Kirchberg (1986-89), Pffafenschlag (1989-90) Trenérská kariéra: Slavia Praha (asistent 1991-93), Jablonec (1993-95), Slavia Praha (asistent 1995-97), Teplice (1997-00), Cartaginés/Kostarika (2001), Slavia Praha (2001), Sparta Praha (asistent 2002), mládežnické reprezentace ČR (2003-10), AEL Limassol (asistent 2010), reprezentace ČR (asistent 2012-13, hlavní trenér 2013), reprezentace ČR do 21 let (asistent 2017) Trenérská bilance v české lize: 136 zápasů, 54 výher, 37 remíz, 45 porážek Největší úspěchy: jako hráč mistr ligy 1978 (s Brnem), semifinalista PVP 1973 (se Spartou) a vítěz Kyperského poháru 1985; jako trenér mistr ligy 1996, vítěz Poháru ČMFS 1997 a semifinalista Poháru UEFA 1996 (vše jako asistent se Slavií) A následoval další návrat do Slavie, kterou vedl společně s Františkem Ciprem. Výsledek spolupráce? Semifinále Poháru UEFA a ligový titul, pro klub po 49 letech. Byl u největších úspěchů Slavie v novodobé historii. I když jako hlavní kouč byl prezentován Cipro, velké zásluhy se přičítaly i Pešicemu. Také proto si ho v roce 1997 najaly Teplice. V první sezoně sedmé místo znamenalo výrazné zlepšení týmu, další rok už druhá příčka za Spartou. V posledním kole se o ni Teplice v přímém souboji utkaly pikantně se Slavií, porazily ji a postoupily do 3. předkola Ligy mistrů. Se slavnou Borussií Dortmund svedly památné a vyrovnané zápasy, byť oba prohrály 0:1. Lepší časy na klubové úrovni Pešice coby kouč už nezažil. Následně v Poháru UEFA vyřadily Ferencváros, ve druhém kole nestačily na Mallorku. Po odchodu z Teplic odcestoval Pešice do Kostariky, kde vedl tým Cartaginés. Pak se potřetí v kariéře dostal do Slavie. Jako hlavního kouče si ho vybral tehdejší sportovní ředitel Cipro, parťák ze slavného jara 1996. Vydržel však jen půl roku, Slavii se nedařilo, po podzimu byla šestá s patnáctibodovou ztrátou na Spartu. SK Slavia Praha (Twitter) @slaviaofficial Do fotbalového nebe odešel bývalý hráč a trenér @slaviaofficial Josef Pešice. Jako hráč u nás odehrál 271 zápasů, jako trenér dovedl mužstvo spolu s F. Ciprem k titulu 95/96 a semifinále Poháru UEFA. Odpočívejte v pokoji! https://t.co/uHtwt9S4q9 30 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit „Moc jsem o angažmá ve Slavii stál. Ale nepřišel jsem v ten správný čas," říkal po předčasném ukončení smlouvy. Ani jeho další angažmá netrvalo dlouho. V roce 2002 se stal asistentem Jozefa Jarabinského ve Spartě. I když po podzimu vedli ligu, tehdejší šéf Vlastimil Košťál trenéry odvolal. Bez práce nezůstal, osm let vedl mládežnické reprezentační výběry. V roce 2010 přišel další návrat, tentokrát na Kypr do Limassolu. A potom zase zpátky k reprezentaci. Po úspěšném Euru 2012, kde Češi vyhráli skupinu a ve čtvrtfinále vypadli s Portugalskem (0:1), se měnili asistenti. Hlavní kouč Michal Bílek si vybral Pešiceho. Dál už ten příběh znáte. VIDEO: Nový šéf českého fotbalu Martin Malík vzpomíná na Josefa Pešiceho