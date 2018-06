Důsledek mizerného jara? Ve fotbalovém Znojmu přijde řez

„Takových šedesát až sedmdesát procent kádru se musí vyměnit,“ vyčíslil první odhad majitel klubu Jiří Tunka v reakci na konečné 9. místo. „Potkala nás zranění, vrátil se nám prodej nejlepšího obránce Jardy Svozila do Opavy. Pak se nám obrana úplně rozpadla. Ale mělo to i svá pozitiva. Prohlédli jsme si, kteří hráči nemají na to, aby naše mužstvo táhli,“ dodal Tunka bez obalu.

Rozladily ho hra i bilance týmu ve druhé polovině sezony. V ní Znojmo vybojovalo pouhé tři výhry, a to nad celky ze spodní poloviny tabulky (Ústí nad Labem a Táborsko) a v posledním kole nad Příbramí, která měla již jistý postup.

„Měli jsme jiné cíle. Mysleli jsme si, že bychom se chtěli rvát o postup, a nakonec jsme se strachovali, abychom nesestoupili,“ uznal záložník Michal Pecháček.

Kritika zkušených posil

Na sestup ve skutečnosti Znojmo sice nebylo, ale jednu chvíli mu hrozila i 14. příčka, tedy nedůstojné postavení na třetím místě od konce.

Proto i trenér Leoš Kalvoda po Příbrami (domácí vyhráli 2:0) hromoval: „Tenhle výsledek jaro nezachrání v žádném případě. Jaro bylo z naší strany velice špatné. Měli jsme dobře rozehraná utkání a nezvládli jsme je. Doma i venku. Nedovedu pochopit, že dokážeme zahrát tak jako proti Příbrami a jindy propadnout. To hráčům vyčítám,“ zlobil se zkušený trenér.

Kritika vedení klubu směřuje na zkušené hráče, které si Znojmo přivedlo v zimě. Obránce Muamer Avdić a útočník Václav Vašíček jsou na mušce jako první.

Znojemské statistiky 21 gólů dalo mužstvo v podzimní části soutěže. Vyhouplo se na 6. místo tabulky.

15 branek nastřílelo Znojmo v jarní části, kdy se propadlo na konečné 9. místo.

-13 bodů oproti podzimu nasbíral tým na jaře. Na podzim uhrál 25 bodů, na jaře jen 12.

Zdaleka v tom ale nejsou sami. „V obraně bychom se chtěli rozloučit s Pospíšilem a Avdićem. Nepočítáme ani s Dujmovićem. Do útoku nechceme Vašíčka, jehož vystoupení u nás bylo jedním velkým zklamáním. Na podzim jsme měli Růska z Brna a dal za nás pět gólů. Vašíček dal na jaře jeden,“ vypočítal Tunka.

V praxi to znamená, že třeba obranu bude muset Znojmo postavit skoro komplet novou. V záloze by měl zůstat nejlepší střelec uplynulé sezony Jan Javůrek, jehož dravost a snahu jít do koncovky si trenér Leoš Kalvoda pochvaloval.

„Ještě se chceme pobavit nad Pecháčkem. Na začátku jara působil velice špatně, ale v posledních dvou zápasech už hrál úplně jinak. Jako by to byl jiný hráč,“ upřesnil Tunka.

Konec profesionální kariéry navíc oznámil útočník Rostislav Šamánek.

Na trávníku se na mužstvu podepsal odchod obránce Jaroslava Svozila do Opavy, což bylo velkým oslabením. Když se pak na jaře dlouhodobě zranili další beci Tomáš Cihlář a Radek Mezlík, rozpadla se Znojmu vlastně celá obrana. Plus si Zbrojovka Brno v zimě stáhla z hostování útočníka Antonína Růska, autora pěti podzimních gólů.

Další útok na špici pozastaven

Zbrojovce na jaře Růsek k záchraně nepomohl, v lize se prosadil jen jednou, a Znojmu jeho pohotovost chyběla. „Absence se na nás podepsaly, ale problém vidím v tom, že – když to řeknu ostře – naši hráči chtěli zápasy zvládat jen fotbalovostí. Bohužel na to ale neměli. My jsme fotbalovost potřebovali nahradit bojovností, která většinou nepřišla. Jenom fotbalově neuhrají nic i jiné mančafty, ne jen my, to nechci nikoho shazovat,“ řekl Kalvoda.

Proto ho možná o to víc dopálilo, když ve 30. kole sledoval, jak mužstvo bojuje proti Příbrami, přestože mu během zápasu vypadli dva zranění hráči. Kalvoda nechápal, proč to nebylo běžné pokaždé.

Důsledkem rekonstrukce mužstva bude ústup od postupových ambicí. „Ročník 2018/19 pojmeme jako konsolidační. Rádi bychom hráli kolem šestého místa a kádr vypracovali do takové podoby, abychom pak v další sezoně mohli zase útočit na špici,“ plánuje znojemský fotbalový šéf.

Zatímco kádrem projde vlna změn, jistotu setrvání má trenér Kalvoda. „Na něho jaro hodit nemůžu, šanci dostane,“ řekl Tunka. Drobné změny čekají realizační tým, odkud odcházejí trenér brankářů Josef Hanzálek a masér René Raszka.