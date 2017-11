Dřív mladí dostávali větší nálože, říká znojemský Helísek

I proto jsou pamětníci historické prvoligové sezony před čtyřmi lety stále pro Znojmo nepostradatelní. Cihlář během druholigového podzimu jako jediný nechyběl na hřišti ani chvíli, Helískovi do plného počtu scházely jen tři minuty.

„Řekl bych, že ještě odolávám,“ hlásí pravý bek Helísek. „Vždycky jsem to měl založené na rychlosti, která už samozřejmě není taková, jak bývala dřív. Ale pořád to stačí a myslím, že patřím k rychlejším hráčům.“

V pětatřiceti letech se každopádně řadí k nejzkušenějším. „Cítím se jako taková duše týmu. Už tu mám za sebou pět a půl roku, ve Znojmě mám druhý domov,“ sděluje Helísek. „Ale je tady i Cihla, vrátil se Laci (Matúš Lacko), takže je nás takových víc.“

Zmínění třicátníci se společně s Radkem Mezlíkem ve Znojmě vymykají, věkový průměr týmu činí pouhých 25 let. „Vždycky říkám, ať si usměrní ty mladé v kabině, ale jsou to strašně hodní kluci,“ říká kouč Balcárek o svých veteránech.

„Samozřejmě ty mladé musíme trošku usměrňovat. Ale jsou hodní, poslouchají nás,“ tvrdí Helísek. K drsným „mazáckým“ metodám tak při kočírování zelenáčů sahat nemusí. A nejspíš by to ani nezabralo. „Když jsem byl mladý, tak jsme asi od starých dostávali větší nálože, ale časy se trošku mění. Oni se kolikrát urazí a pak s nimi vůbec není co řešit, takže silou to moc lámat nemůžeme,“ popisuje Helísek, který tak musí používat diplomacii. „Jak kdy a hlavně jak na koho,“ podotýká.

Soudě dle výsledků vládne ve znojemském mužstvu pořádek. Jihomoravané na podzim splnili přání svého vedení, které je chtělo vidět do 6. místa. A právě tuhle pozici drží. „Spokojení asi jsme, protože cíl jsme splnili, ale měli jsme i na víc,“ míní Helísek. „Trápí mě, že dostáváme strašně moc gólů, což nás připravilo o hodně bodů. Uhráli jsme jenom dvě nuly, což je strašně málo, a se špatnou obranou se těžko hraje o nejvyšší příčky.“

Přesto na postup do první ligy ztrácí Znojemští pouze pět bodů. „To zas není tak moc. Uvidíme, jak to bude probíhat na jaře. Ze začátku máme slabší soupeře, a kdyby se nám podařil start, mohli bychom se přiblížit ještě víc. Pak by se to dalo řešit,“ přemítá Helísek.

K posunu výš by však tým nejspíš potřeboval doplnit. „Kádr byl úzký,“ upozorňuje Balcárek. „Vím, kde má mužstvo slabiny a kde by potřebovalo posílit, ale je otázkou, jestli se nám podaří ty potřebné hráče přivést.“