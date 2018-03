Po změně šéfa přišel znojemský fotbalový klub o miliony

Peníze máme, zaznělo před jarní fází druhé fotbalové ligy z úst Jiřího Tunky, optimisticky vystupujícího nového předsedy představenstva 1. SC Znojmo.

Svůj nástup do čela klubu se zavazuje podložit financemi i přesto, že jich má od začátku znatelně méně než jeho předchůdce Ota Kohoutek, od něhož předsednictví po dvanácti Kohoutkových letech ve fotbale na začátku roku převzal.

Finance v 1. SC Znojmo 2 miliony korun je rozdíl v dotaci ze strany města oproti loňskému roku. 17 milionů korun byl rozpočet klubu na jednu sezonu pod předchozím vedením. 12 milionů korun je aktuální rozpočet, nastavený novým předsedou představenstva.

Konkrétně nemůže v rozpočtu počítat s dvěma miliony od města, což je rozdíl mezi minulou a aktuální dotací. Místo 4,6 milionu dostane druholigový fotbal ve Znojmě jen 2,6 milionu.

„Bylo nám sděleno, že do fotbalu přišel nový subjekt a že z tohoto důvodu nám město dotaci ponížilo. Očekává se od nás, že předložíme vizi, jak chceme fotbal dělat,“ připustil s určitou hořkostí v hlase Tunka, jehož rozpočet je i vinou menší dotace nižší než Kohoutkův.

I proto byl rád, že na první jarní zápas nemusel pouštět vytápění trávníku, což je výdaj v řádech statisíců korun, a také kvůli šetření hraje Znojmo nově svoje zápasy v neděli odpoledne místo pátečního večera, kdy muselo pouštět umělé osvětlení za 50 tisíc korun.

Tunka věří, že chod klubu utáhne, přesto je přístupem radnice zklamaný. „Mají obavy. Mně se zdají nadsazené, protože politici moc dobře vědí, že jsem ve Znojmě ve fotbale už čtyři roky. Sponzoroval jsem ho nemalou částkou,“ argumentuje.

Na tom, že do fotbalu pošlou o dva miliony méně, se ve Znojmě shodli zastupitelé. „Nikdo nehlasoval proti,“ upřesňuje mluvčí města Zuzana Pastrňáková. Verzi, že dotace je nižší kvůli vstupu nového vedení, potvrzuje: „Vzhledem k tomu, že městu nejsou známé záměry, kam se bude znojemský fotbal ubírat, a ke skutečnosti, že aktuálně rozehraná sezona končí vlastně v polovině roku, schválilo zastupitelstvo klubu dotaci 2,6 milionu korun,“ sdělila.

Hokej bere osm milionů Z bezmála padesáti sportovních subjektů, které se město Znojmo letos rozhodlo podpořit, se největší přízni těší hokejisté, hrající mezinárodní EBEL. Orli z městské kasy inkasují osm milionů korun a zůstávají tak hlavním sportem ve Znojmě. Politici vsadili i na to, že hraním mezinárodní soutěže mohou hokejisté popularizovat město i za hranicemi, a podpořit tak turistický ruch.

Mládežnické týmy hokejistů a fotbalistů se mohou těšit na dotaci v celkové výši 6 milionů korun. Dále například florbalisté, bojující o udržení Superligy, obdrží podporu (počítá se pro mužstvo dospělých i mládež) 1,2 milionu korun.

Vedení města letos do sportu ve Znojmě „pošle“ celkem 22 333 000 korun, které putují do pokladen 48 klubů a subjektů.

Fotbalisté jsou tak zhruba jenom na třetině částky, s jakou ročně od města počítají zdejší hokejisté. K tomu ale opoziční Jiří Kacetl (Pro Znojmo) říká: „Hokejový klub má větší navštěvovanost a dělá jistou propagaci v zahraničí. U fotbalu, na který chodí stovky lidí na zápas, byla podpora enormně vysoká. Jsme jen rádi, že se snížila,“ říká.

Novým lidem u znojemského fotbalu zjevně uškodil i fakt, že nemohli absolvovat první jednání vloni na podzim, když se o dotacích začalo rozhodovat. Klub převzali až letos v lednu. Poslední slovo v rozdělení peněz pak padlo v únoru. „Bylo nám řečeno, že se ani neobtěžovali přijít na radnici a zeptat se, zda bude podpora ve stejné výši, v jaké byla,“ tvrdí Kacetl.

S tím Tunka nesouhlasí. „Jednali jsme s místostarosty Blahou (ANO 2011) a Hekrlem (KSČM) a v den zastupitelstva i se starostou,“ hájí se, že nic nezanedbal.

Koncepci je rozhodnut vypracovat tak, aby město přesvědčil. Pak doufá, že peníze budou nejen dorovnány do loňské výše, ale že bude dotace i navýšena. „Protože my chceme práci zdokonalit. Máme problémy s tréninkovými plochami, hledáme je, třeba v obci Bantice, což taky něco stojí,“ připomíná. Kacetl, podle něhož je podpora profesionálního sportu ve Znojmě dlouhodobě nadhodnocená, připouští, že dotaci navýšit ještě během roku lze. „Ale jako člen opozice nemůžu vědět, jaké zdroje na to v kase jsou,“ krčí rameny.

Mluvčí Pastrňáková naznačuje: „Nic nebrání dalšímu jednání mezi vedením klubu a vedením města o případné další podpoře klubu v tomto roce.“ Zda k tomu dojde, však fotbalistům nyní neslíbí nikdo.