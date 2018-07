Těžký začátek nás prověří, čekají fotbalisté Znojmo. Zase míří vysoko

Týden se však s týdnem sešel a Tunka znovu oplývá odhodláním. „Máme ambice vyhrávat. Tedy ty nejvyšší. Jsme tady proto, abychom dokázali maximum, což je ve druhé lize první až třetí místo a baráž o postup. To by bylo pěkné. Doufám, že se mnou trenér souhlasí,“ obrátil se Tunka ke kouči Leoši Kalvodovi na tiskové konferenci před dnešním druholigovým výkopem. Znojmo ho provede doma od 19 hodin proti Varnsdorfu.

Kalvoda opatrně souhlasí. „Samozřejmě chci vyhrávat. Ale máme obměněný kádr, pro hodně hráčů bude letošní soutěž první druholigovou zkušeností. Prověří nás hned začátek, který máme náročný,“ odhaduje Kalvoda.

Vedle zkušených pardálů Antonína Bučka do branky a Michala Ordoše do zálohy přivítal v kabině hlavně mladší hráče. Čeká, jak se podaří kádr stmelit.

„Neříkám, že je úplně jedno, jak hráč vypadá v přípravě. To ne. Ale mistrovské zápasy budou o něčem úplně jiném,“ vyhlíží.

Po duelu s Varnsdorfem poveze tým do Hradce Králové, následně doma hostí Jihlavu, jede k nováčkovi do Chrudimi a hraje s Třincem.

Podle odhadů ze Znojma tři z úvodních pěti soupeřů – Hradec Králové, Jihlava a Třinec – budou chtít sahat po postupu. Varnsdorf skončil v posledních dvou sezonách shodně na 11. příčce.

Pro Znojmo hraje bilance z přípravy. Odehrálo 10 zápasů, osm z nich vyhrálo a ve dvou remizovalo. Porazit zvládlo rakouské celky, Dunajskou Stredu nebo Zlaté Moravce, plichtu uhrálo se Zlínem.

„Výsledky nepřeceňuji. Na druhou stranu každá výhra by nás po jarní části, která se nepovedla, měla posílit,“ věří Kalvoda. Do sezony jde s krédem: „Může se prohrát, ale musí to být po nějakém výkonu. Nemůže to být jako v některých utkáních na jaře.“

Postupovými kartami budou podle jeho odhadu chtít míchat po sestupu z nejvyšší soutěže Brno a Jihlava, s nimi pak České Budějovice, Třinec a Hradec Králové. „A ještě vyskočí někdo další,“ předpokládá.

Tunka dodává: „Pardubice budují stánek, takže taky budou chtít. Nás ale do této skupiny počítám také. K tomu však potřebujeme i fanoušky. Aby se nás na zápasech nescházelo osmdesát nebo sto.“ Kvůli větším návštěvám se Znojmo vrátilo k pátečním domácím termínům.