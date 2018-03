Petržela po Plzni: Když budeme pokračovat takhle, nemám o nás strach

Počtvrté v řadě v lize prohráli. V tabulce klesli na 13. místo. Přesto trenér fotbalistů Fastavu Zlín Vlastimil Petržela svůj tým po domácí porážce 0:1 od Plzně pochválil.

„Celkově jsem s hrou spokojený. Pokud budou takhle pokračovat dál, nemám o nás strach,“ pronesl Petržela po duelu se suverénem ligy.

Obavy však mít musí. Devět kol před koncem sezony dělí podzimního účastníka Evropské ligy od sestupu pouhé dva body.

„Ve druhé půlce jsme dali míč na zem, šel rychle dopředu, hráli jsme důrazně. S takovým fotbalem by se nedostali tam, kde jsou,“ podotkl Petržela.

Výkon Zlína ocenil i hostující kouč Pavel Vrba. První dějství jeho výběr kontroloval herně a po brzké brance kapitána Koláře i výsledkově, po obrátce se ale třásl o hubený náskok.

„Soupeř byl aktivní a zatlačil nás. Byl velice důrazný a důsledný, měli jsme s tím velké problémy. Vytvořil si několik závarů, naštěstí jsme je přežili,“ oddechl si Vrba.

Nejblíže vyrovnání byl domácí kapitán Jiráček, osamocený pálil z jedenácti metrů svojí silnější levačkou vedle pravé tyče. Po brance volaly i dvě akce agilního Ekpaie.

„Mrzí mě to. Zápasu by slušela více remíza. Vypracovali jsme si dvě vyložené šance,“ štvalo Petrželu. Zatímco v předešlých dvou ligových kolech vyčerpal penzum střídajících hráčů už do 66. minuty, tentokrát sáhl pouze k jedné výměně v 89. minutě, kdy místo obránce Bartošáka postavil útočníka Železníka.

Vlastimil Petržela

„Bylo to čistě z povinnosti, abych posílil ofenzivu. Kluci hráli ve druhé půlce tak dobře, že bych nestřídal vůbec. A ti, co seděli na lavičce, mě v Hradci nepřesvědčili,“ zmínil Petržela vítězný čtvrtfinálový duel MOL Cupu.

Před příštím ligovým zápasem na Slavii bude mít během reprezentační přestávky klid na práci. Zaměřit se chce na dohnání kondičních restů a taktiku.

„Pořád nevydržíme fyzicky celý zápas. Musíme přidat. Proti Plzni jsme druhou půlku zvládli, ale hlavně proto, že jsme v první nebyli tak důslední,“ věděl Petržela.

Týmu bude také vštěpovat svoji představu bránění. „Jediný gól padl po naší hrubé taktické chybě,“ prohodil Petržela.

Na levé straně propadl Matejov, kterého snadno obešel Kovařík a jeho centr trkl zblízka do sítě Kolář, kterého měl strážit jinak spolehlivě hrající debutant Bijimine.