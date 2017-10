Kodaň láká víc než Tiraspol. Zlín opět vypraví vlak pro fanoušky

„O vstupenky je větší zájem, soupeř je atraktivnější,“ připomněl sportovní sekretář zlínského klubu Lukáš Pantálek, že moldavský šampion Šeriff Tiraspol netáhl tolik jako mistr Dánska. „Pokud přijde sedm osm tisíc lidí, byli bychom spokojení.“

Přibližně čtyři tisíce míst je obsazených majiteli balíčků na všechny tři domácí střetnutí. Klub nabízí zvýhodněné balíčky znovu, na duely s Kodaní a Lokomotivem Moskva (7. prosince) v cenových relacích 1 500, 1 000 a 650 korun. Na jednotlivé zápasy stojí lístky 900, 600 a 400 korun.

Zájemci si je můžou koupit prostřednictvím sítě Ticketportal až do dne utkání. Vstupenky jsou v omezeném počtu k dostání také na Andrově stadionu, dnes od 15 do 19 hodin, v den zápasu od poledne až do výkopu, který je tentokrát stanovený na 21.05 hodin. Z českých stanic vysílá zápas kabelová stanice Nova Sport 1.

Klub pro své fanoušky znovu vypraví ze Zlína speciální vlak do Olomouce a zpět.

„Je to logisticky nejjednodušší způsob přepravy. Poučili jsme se z květnového finále MOL Cupu v Olomouci, na které dojela polovina autobusů se zpožděním,“ poznamenal Pantálek.

Kapacita spoje na zápas se Šeriffem byla 500 míst, na Kodaň ji oddíl navýší. Zapojeno bude sedm vagonů. Vlak vyrazí z nádraží Zlín střed v 18.20 hodin, v 18.37 má plánovanou zastávku v Otrokovicích.

„Zařadili jsme ji na přání fanoušků,“ uvedl Pantálek.

V Olomouci má být vlak o půl osmé večer, zpátky do Zlína vyjede čtyři minuty po půlnoci a před jednou večer skončí v krajském městě, opět s krátkou mezizastávkou v Otrokovicích. Lístkem na vlak je platná vstupenka na duel s Kodaní.

Zlín je po dvou zápasech ve skupině poslední se ziskem jednoho bodu za bezbrankovou remízu s Tiraspolem. Na Kodaň se Šeriffem ale ztrácí jenom bod, v čele skupiny trůní Lokomotiv Moskva, kde Fastav prohrál 0:3.

„Lokomotiv nás posadil na zem, s Kodaní se chceme prezentovat jinak,“ slíbil záložník Daniel Holzer.