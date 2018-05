Petržela závidí Slovácku odchovance, Zlín je ztrácí

9 různých národností je na soupisce Zlína, pouze čtyři hráči jsou odchovanci klubu. 10 odchovanců má v kádru Slovácko, z cizinců hrál na jaře jen Slovák Šimko.

Když se fotbalisté Zlína po šesti letech vrátili do nejvyšší soutěže, vyhráli první derby nad Slováckem se sedmi odchovanci v základní sestavě. V sobotu budou v zahajovací jedenáctce Fastavu stěží dva.

„Ve Zlíně by mělo hrát daleko více místních hráčů, kteří mají rádi město a jsou tady v tom krásném kraji šťastní,“ tvrdí trenér Zlína Vlastimil Petržela.

Ze soupisky Fastavu odchovanci vytrvale mizí. Po loňském triumfu v MOL Cupu a postupu do skupinové fáze Evropské ligy zůstalo v kádru jen pět hráčů, kteří prošli zlínským mládežnickým centrem. A ani jeden z nich neměl na jaře pevné místo v základní sestavě.

Ligová derby od návratu Zlína do nejvyšší soutěže SEZONA 2015/16 Zlín - Slovácko 2:1

V noci před zápasem vyrazili zlínští ultras do Uherského Hradiště, kde se narodil Jan Antonín Baťa, a krk sochy známého podnikatele omotali zlínskou šálou. Po rozednění následovala slovácká protiakce, Baťovu sochu u sídla krajského úřadu ve Zlíně ozdobili nejen šálou, ale také navlékli do slováckého dresu a na hlavu jí nasadili čepici. Duel fanoušků dopadl nerozhodně, na hřišti byl jasně lepší tehdejší nováček a zaslouženě vyhrál. Slovácko - Zlín 1:1

Zatímco Slovácko bylo před zápasem 26. kola sedmé, hosty svíraly na 12. místě sestupové starosti. Bod, který jim zachránil v 84. minutě střídající Diop, měl pro ně velkou cenu. Duel afrických střelců načal tožský útočník Francis Koné. SEZONA 2016/17 Slovácko - Zlín 1:3

Vítězství v derby udrželo Zlín na čele tabulky, přestože první poločas mělo zcela ve své moci Slovácko. Jenže z množství šancí využilo jenom jednu Civičem a po přestávce otočil skóre dvěma zásahy Harba při svém prvním startu za Zlín v základní sestavě. Vyrovnání odmítl v 89. minutě z penalty mladý Ťok, Jordan pak trestal brejkem do prázdné brány, kterou při závěrečném náporu opustil Heča. Zlín - Slovácko 1:1

Slovácko se dostalo v derby potřetí za sebou do vedení, stejně jako předtím ho ale neuhájilo. Na gól Navrátila odpověděl Francouz Beauguel. Slovácko cítilo křivdu, těsně před vyrovnávací akcí odpustil sudí Jílek Zlínu uprostřed hřiště nedovolený zákrok. „Bod je pro nás málo,“ shodli se po derby zlínský trenér Bohumil Páník a slovácký stoper Tomáš Břečka. SEZONA 2017/18 Zlín - Slovácko 2:1

Kvůli utkání Zlína v Evropské lize v moldavském Tiraspolu se hrálo výjimečně v pondělí. Slovácko šlo do zápasu z posledního místa tabulky a také na něm po závěrečném hvizdu zůstalo. Hosté měli přitom herně jednoznačně navrch. „Fotbal je krutý, tentokrát byl krutý pro Slovácko. Nezasloužili jsme si zvítězit,“ uznal Páník, pro něhož to bylo poslední derby na střídačce Zlína. Výkonnostní rozdíl mezi soupeři se projevil v dalším průběhu sezony. Od derby získal Zlín pouhých 10 bodů, zatímco Slovácko 22.

„Osobně si myslím, že kdyby si Zlín ponechal hráče, se kterými uhrál Evropskou ligu, byli by kvalitnější, protože by byli sehranější, měli by větší sílu,“ míní kapitán Slovácka Vlastimil Daníček, jeden z desíti odchovanců v Uherském Hradišti. Na rozdíl od těch zlínských mají ve svém mužstvu stěžejní roli. Heča je ligovou stálicí mezi gólmany, stoper Břečka pilířem defenzivy, hru tvoří šikulové Havlík a Sadílek (případně Machalík), úlohu kanonýra zastává Zajíc, za něhož minule úspěšně zaskočil maturant Kubala.

„Jak to dělají na Slovácku, se mi hodně líbí,“ přiznal Petržela. „Práce s mladými a odchovanci mě vždycky bavila. Vybudovat mužstvo, které je schopné hrát delší dobu na špici, to mě láká. Ve Zlíně to dost dobře nejde. Mladých a šikovných kluků tady tolik není, nedorostli.“

A když už třeba ano jako v případě záložníka Patrika Hellebranda, raději odejdou ze Zlína na Slovácko. „Všichni vědí, jak je to tady nastavené. A není to otázka jedné sezony, ale pěti deseti let. Je to zdravější cesta pro klub i hráče,“ míní Daníček. Slovácko nemá na rozhazovaní, z nedostatku se tak snaží udělat přednost.

„Když jsme říkali, že půjdeme naší cestou, nikdo tomu nevěřil a všichni se v uvozovkách smáli. Teď se nám trošku daří, ale nebudu říkat, že zlínská cesta je špatná,“ podotkl hradišťský kouč Michal Kordula. „Každý majitel má jinou filozofii. Netajím se tím, že mně je bližší ta slovácká a věřím jí.“

Ještě markantnější je rozdíl mezi soupeři v počtech cizinců. Zatímco Slovácko hraje na jaře až na výjimky (Slovák Šimko) s českými rodáky, Zlín nedávno postavil na Spartě sedm zahraničních fotbalistů. A když nedávno vyvěsil na tribuně za severní brankou vlajky států, jejichž zástupci působí v klubu, bylo jich devět. Trio Afričanů a Francouz Beauguel přitom doteď neumí pořádně česky.

„V kabině se nějak domluví. Ale na hřišti, když mají rychle zareagovat, tak nedokážou na sebe ani promluvit,“ posteskl si Petržela.

Jeho předchůdce Bohumil Páník držel nad zahraničními hráči ochrannou ruku, Petržela neváhal v minulém kole vymést ze hřiště už v přestávce nejproduktivnějšího hráče Ekpaie. „Myšlenkami byl mimo hřiště,“ naznačil, že nigerijský záložník se už vidí v Plzni, kam má po sezoně přestoupit.

Zlín se tak zřejmě začne cizinců zbavovat. Paradoxní přitom je, že v derby díky jejich brankám pětkrát po sobě neprohrál. Paradoxem na druhou stranu je, že skromnější Slovácko má před vzájemným zápasem o bod více.