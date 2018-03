Léčba Petrželou. Budu jako Ferguson, slíbil trenér Zlína

„Nemám rád, když někoho střídám v rozehrané soutěži. To nesnáším. Počítal jsem s tím, že se třeba domluvíme v létě. Ale situace se ve Zlíně vyhrotila. Ani jsem si nevšiml, že je na padáka,“ připomíná Petržela, že tým dělí od předposledního místa jen pět bodů.

Jaké máte povědomí o Zlínu?

Když jsem se podíval před sezonou na jména hráčů, tak jsem si říkal, že překvapí a dostane se někam kolem třetího místa. Nevím, čím to je. To ví asi Bob (odvolaný předchůdce Bohumil Páník), proč jarní sezona opakovaně nevychází.

Tušíte, proč nedokáže mužstvo prodat svůj potenciál?

Pokud nebojuje a nenechá na hřišti všechno, tak zápas nezvládne, i když je technicky na výši a umí cokoliv. Problém bude určitě někde vevnitř.

V sezoně to není poprvé, kdy hráči ve Zlíně zápas neodmakali. Jak na ně budete působit, aby se to neopakovalo?

To vám říkat nebudu. Ale když jsem viděl některá střídání a reakce hráčů, tak ten by dostal takové bodlo, že by se na hřiště už nedostal. Až se mi z toho udělalo blbě.

V týmu je spousta cizinců. Jak budete komunikovat?

Česky, jsme v Česku. Když jsem byl v Rusku, tak mi řekli, že se budeme bavit rusky. Domluvil jsem se vždycky s každým. V Ázerbájdžánu jsem se přiučil i arabsky.

Jak jste se rozešel s Baníkem, kde jste figuroval v roli konzultanta majitele klubu Václava Brabce?

V pátek jsme se dohodli na ukončení smlouvy. Je to shoda okolností, že to takhle časově vyšlo. Myslel jsem, že půjdu ven, a ozval se Zlín. To už jsem nemohl odmítnout. Docela jsem se v Ostravě nudil. Bylo to hodně na hlavu, protože nejsem zvyklý, že bych bral peníze za nic.

Prý jste řekl šéfovi Zlína Zdeňku Červenkovi, že do toho půjdete třeba i bez smlouvy. To mu tak věříte?

Věřím. Známe se přes třicet let, volá mi skoro každý týden, někdy i dvakrát, konzultujeme zápasy. Několikrát mi místo trenéra nabízel, ale bylo to vždycky v nevhodnou dobu. Co mě tady ve Zlíně nejvíce překvapilo, je, jak klub funguje. Takhle to má vypadat. Tady se ví, kdo a za co zodpovídá. To je první předpoklad. Je na nás v kabině, abychom to dali dohromady a táhli za jeden provaz.

Zůstanou asistenti, nebo si přivedete svoje?

Teď ne. Já ty kluky neznám, nemůžu je hodnotit. Dohodneme se o náplni tréninku, oni jedou svoje a já si těch jedenáct vyvolených najdu.

Jste spíše pozorovatel?

Dělával jsem cvičení, ale Alex Ferguson (trenérská legenda Manchesteru United) mi řekl, že se to nesmí. Že pak nemám přehled. Pak nevíte, co se vám děje za zády.

Budete na hřišti?

To se nebojte. Po tréninku jsem vyšťavený více než hráči. Jsem magor. (úsměv) Kdyby měli tlak 220, co mi naměřil doktor, tak by nemohli v Karviné prohrát.