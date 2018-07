Zlín neustále shání útočníka, v hledáčku je ostravský Jakubov

V defenzivě piluje tříobráncový systém, v záloze hledá ideální složení, v útoku si však musí trenér fotbalistů Fastavu Zlín Michal Bílek pořád vystačit jen se dvěma hráči, kteří mají zkušenosti z první ligy.

„Jít do sezony se dvěma klasickými útočníky by byl velký risk,“ pronesl Bílek po nedělní remíze 1:1 s Kantonem Evergrande na závěr rakouského soustředění.

Proti sedminásobnému čínskému šampionovi nasadil na hrot od začátku Železníka, zkušenosti vedle něho sbíral pořád ještě věkem dorostenec Slaměna.

„Tak těžký zápas hrál poprvé v životě a bylo to na něm trochu vidět,“ podotkl Bílek, který však Slaměnovi věří. „Je talentovaný. Výhodou je, že je pracovitý a že se chce zlepšovat. Naším úkolem bude, aby se neustále zlepšoval a co nejdříve naskočil do ligových zápasů.“

Dobře však ví, že na benjamínkovi týmu zatím stavět nemůže. Stejně tak nemůže spoléhat na to, že se stihne uzdravit do startu sezony Vyhnal, jehož stále trápí bolavá noha.

„Jak na tom je, se dozvíme tento týden po dalším vyšetření. Ale nevypadá to, že by naskočil brzo do přípravy,“ naznačil Bílek.

Kromě Železníka tak má k dispozici na hrot už jen Slaměnu s Beauguelem, který ve Zlíně promarodil většinu času.

„V letní přípravě ale absolvoval všechny tréninky,“ pochvaluje si sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera, který i tak intenzivně shání útočníka.

Alexandr Jakubov v dresu Ústí nad Labem.

Nejvýše na zlínské listině posil na hrot je momentálně Alexander Jakubov. Košický rodák hostoval na jaře z Baníku Ostrava v druholigovém Ústí nad Labem, jemuž pomohl k záchraně šesti góly.

„Je to jedna z variant,“ přiznal Grygera. „Nového útočníka chceme přivést nejpozději tento týden.“ Do zahájení ligy zbývají už jen tři týdny. I proto Zlínu přišla vhod čerstvá nabídka Dunajské Stredy na vložený středeční duel na Slovensku. „Vítám to, je to důležitá prověrka,“ uvedl Bílek, který potřebuje získat co nejvíce poznatků o novém týmu.

Zápasy v Rakousku proti Ferencvárosu Budapešť a čínskému šampionovi mu leccos naznačily.

„Šiška dostal s Ferencvárosem příležitost a zachytal velmi dobře,“ ocenil výkon 20letého gólmana, který bude zřejmě krýt záda jedničce Dostálovi.

Náhrada za Zlámala (Hearts) tak není akutní. Zvláště když přestupové okno se zavírá až na konci srpna. Tento týden by mohlo být jasněji v případě Daniela Holzera, který se nevešel do kádru Sparty na soustředění a hledá uplatnění. Fastav má o levonohého univerzála, který ve Zlíně v minulé sezoně hostoval, zájem. Bílek nyní vládne kádrem 20 hráčů do pole, přičemž Štěpánek s Tkadlecem jsou v něm úplnými nováčky.