POHLED: Fotbalisty Zlína čeká po Evropě hledání nové tváře

Před debutem v Evropské lize nabrali tolik hráčů, že by z nich trenér Bohumil Páník postavil kompletní jedenáctku a ještě by mu zůstali dva náhradníci. Ideálně fungující mužstvo však ve fotbalovém Fastavu Zlín na podzim logicky nevytvořili.

„Měli jsme v kádru 25 lidí a pak je těžké tým srovnat. Ke konci už se to srovnávalo, ale ještě to nebylo ono. Doufám, že po zimě se to ještě vyladí,“ pronesl po posledním podzimním duelu v české lize útočník Lukáš Železník, staronová tvář v kabině.

Deváté místo je nejhorší od návratu klubu mezi tuzemskou elitu. Loni přezimoval Zlín čtvrtý, předtím jako nováček šestý. Dá se namítnout, že průběžný výsledek ovlivnila Evropská liga a bude to pravda.

„Nevěděli jsme, co od toho čekat. Odehráli jsme dva sedmizápasové bloky ve třech týdnech. Hodně jsme cestovali, moc jsme nepotrénovali. Mohli jsme získat víc bodů, ale můžeme být spokojení,“ shrnul Železník.

Zlín posbíral na podzim 20 bodů, o pět více než loni Liberec, který také kombinoval domácí ligu s Evropskou. Tím se ale chlácholit nemůže.

„Věřím, že jaro bude lepší, zkušenost v Evropě nám pomohla. Ukázala, že hráči musí hrát jako tým. Když se jeden, dva, tři nechovají týmově, tak je problém,“ vypíchl Páník.

Široký kádr je dvojsečná zbraň. Trenér má bohatý výběr, bez potíží pokryje absence, čehož Páník s úspěchem využil zrovna v Brně. Ukočírovat však ega těch, co nehrají, je těžké nejen ve Zlíně. Vyprávět by o tom mohli na mnohem věhlasnějších fotbalových adresách.

„Pak je to spíše o uražených hráčích, jak se chovají, co dělají. To je potom někdy síla,“ naznačil Páník, že v mužstvu nepanovala jednota.

Že se dali dohromady hráči z bývalé Jugoslávie nebo z černého kontinentu, je logické. Co je ale nepochopitelné, že klub netlačí na Afričany, aby se naučili česky. Řada starousedlíků si na to mimo záznam postěžovala. Takhle se týmová chemie nemíchá. S českými hráči se v zahraničí v tomto směru nepárají.

Ze Zlína, který po postupu do ligy zdobila týmová soudržnost, se občas stával soubor individualit. Když na hřišti spolupracují, dostanou do úzkých i suverénní Plzeň. Pokud ale někteří hrají bez patřičného zaujetí, dopadne to jako v Olomouci nebo se Slováckem. A pokud některým nestačí domluva, bude se s nimi muset klub rozloučit.

„Kádr na jaro se bude dělat znovu, určitě zeštíhlí. Šanci dostanou méně vytížení hráči, i z juniorky,“ avizoval Páník už po Slovácku.

To je dobře. Odchovanci musí cítit, že mají šanci. Aby pak neutíkali do Slovácka jako 18letý talent Hellebrand. Bude vůbec poučné sledovat, koho se ve Zlíně zbaví. Smlouva končí třetímu brankáři Švengerovi, hostování Vukadinovičovi, který nepřesvědčil. Klub by se ale neměl bát sáhnout ani do základní sestavy. Poté, co v létě Plzeň popletla hlavu Traorému, je ideální čas senegalského záložníka zpeněžit.

Zapadnout by nemělo, že Zlín potřebuje akutně posílit na postu stopera. A pokud neudrží Diopa, také přivést hrotového útočníka.