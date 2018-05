Před evropskou bránou. Fotbalové Olomouci stačí vyhrát ve Zlíně

Když na fotbalisty Zlína přijde jaro, začne jim mizérie.

Zatímco příroda se probouzí ze zimního spánku, oni usínají: na svém hřišti v jarní části sezony nevyhráli už tři roky! „Člověk nad tím občas přemýšlí, ale nic mě nenapadá. Chce to více koncentrace, více bojovnosti. Nemůžeme čekat, že domácí zápasy budeme vyhrávat jen proto, že hrajeme doma,“ přemítá zlínský obránce Róbert Matejov.

Navíc dnes (18.00) ševci vyzvou silnou Olomouc, která tři kola před koncem drží mimořádně lákavé třetí místo, jež vzhledem k vítězství druhé Slavie v českém poháru s největší pravděpodobností znamená přímý postup do Evropské ligy. Čili jackpot přibližně 80 milionů korun a šest atraktivních zápasů k tomu.

„Ještě je důležitá podmínka, aby Slavia udržela druhé místo. Nicméně sezona jde směrem, že třetí místo by mělo zajistit přímý postup do Evropské ligy, takže o to větší důležitost to má,“ uvědomuje si olomoucký trenér Václav Jílek.

Nováčka chce z bronzové pozice setřást Jablonec se Spartou. A právě na Spartu zajíždí Hanáci v dalším kole. I proto si musí dát pozor sigmáci Radakovič, Falta, Houska, Kalvach, Plšek, Zahradníček a Sladký; pokud jim sudí Královec udělí žlutou kartu, čeká je stopka.

Zlín - Olomouc Sledujte od 18.00 online.

„Pro nás se pořád nic nemění. Stále jsme v pozici, kdy cíl poměrně výrazně překračujeme, ovšem v této situaci je naší základní povinností, abychom pro třetí místo udělali maximum, i když jsme si vědomi, že síla Jablonce a Sparty je obrovská,“ pokračuje Jílek. „Jako jediní to máme ve vlastních rukou. Pokud třikrát vyhrajeme, tak nás nikdo z té pozice nesundá. Sparta by ještě musela čekat na zakopnutí Jablonce.“

Sigma je blízko návratu do evropských pohárů po dlouhých devíti letech útrap, během nichž dvakrát sestoupila do druhé ligy a zasáhl ji korupční skandál. Teď má příjemnou jistotu, že pokud ve Zlíně zvítězí, skončí nejhůř pátá a zahraje si předkolo Evropské ligy. I to je pro modré pecka. Ale ta může být tvrdá, zrádná, nevýdělečná.

Olomouc drží sérii sedmi utkání bez porážky a se Zlínem v nejvyšší soutěži neprohrála od března 2008. Ale šest z posledních jejich osmi vzájemných zápasů skončilo remízou.

„Zlín se zvedl z problémů. Několikrát po sobě se jim ale doma nepodařilo naplno bodovat, o to větší motivaci budou mít. Potkáme se s kvalitním mužstvem, které bude chtít potvrdit ligovou příslušnost a nemít pak potíže v závěru,“ očekává Jílek šichtu. „Bude to obrovsky náročné utkání, ale i my máme svoji motivaci.“

Sigma chce ukázat lepší hru, než jakou předvedla první půli minulého domácího zápasu s Bohemians, který se štěstím zremizovala.

„Pod trenérem Petrželou se Zlín prezentuje hodně agresivně, je to běhavé mužstvo jako Bohemka. Otázka je, jestli to udrží po celý zápas. Budeme muset přidat víc odvahy i kvality, kterou jsme postrádali první půli proti Bohemce. Ale jinak to vidím padesát na padesát,“ odhaduje Jílek.

Zlín dělí od předposledního místa jen tři body. „Víme, že si nemůžeme dovolit větší zaváhání, ale povídáme si to už dlouhou dobu. Musíme teď porazit Olomouc a pak si můžeme pískat. Definitivní by to asi nebylo, ale hodně by nás to přiblížilo záchraně,“ plánuje Matejov.

„K záchraně vede cesta přes výhru nad Olomoucí. Na hráčích vidím odhodlání udělat všechno pro úspěch. Velkou výhodou bude, že už nastoupí zřejmě naši nejlepší dva hráči Holzer a Vukadinovič, kteří citelně chyběli v posledním utkání na Spartě,“ těší zlínského kouče Vlastimila Petrželu.

„Naše hra se postupně lepší. Uvítal bych, kdybychom už měli klid se záchranou. Pokud se nám to nepodaří, tak stále máme možnost potřebnou výhru získat případně v dalších dvou zápasech na Slovácku nebo doma proti Liberci.“

Před sílou Olomouce Matejov varuje: „Nijak mě nepřekvapuje, že jsou tak vysoko. Věděl jsem, že mají tým na horní půlku tabulky. Jsou hodně dlouho spolu. Vědí o sobě. Někdy si nahrávají i naslepo. Kombinačně jsou na tom velmi dobře, na to si musíme dát pozor. Je to přesně to, nač nás pořád upozorňuje trenér – abychom soupeři nedávali prostor, doráželi na něho a znepříjemňovali mu hru.“

A ukončili jarní domácí tápání.