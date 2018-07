Zlínský kapitán Železník vítá Poznara: Můžeme hrát poslepu

„Můžeme hrát poslepu. Uvidíme, jak to trenér vymyslí. Doufám, že nám to bude klapat,“ věří Železník v návrat úspěšných společných časů.

Překvapilo vás, že se Poznar vrátil? Před měsícem o tom přesvědčený nebyl.

Vím, že řešil hodně Baník. Chtěl za trenérem Páníkem, on ho chtěl taky. Moc se mu nechtělo jít do jiného týmu, zvykat si na jiné spoluhráče, na jiný herní styl. I když v Baníku góly nedával, tak jaro měl dobré a odehrál tam skoro všechny zápasy o záchranu. Navíc tam potřebují útočníky. Jenže se nedomluvili. Měl prý nabídku z Bohemky, ale ozval se Zdena Grygera a on ji rád přijal. Zůstali jsme v kontaktu, takže jsem to věděl mezi prvními.

Za dva a půl roku, co jste se rozešli, se toho ve Zlíně změnilo dost, ne?

Lidi a jejich komentáře nečtu, ale dozvíme se to třeba od rodiny. Měli by si uvědomit, že za posledních deset let jsme tady s Poznym dali nejvíce gólů. Jenže tohle neberou. Berou, že jsme odsud zdrhli, a teď nám to vyčítají. Ale je to naše práce, a kdyby někdo dostal lepší nabídku, tak by ji také asi přijal. Chtěli jsme se někam posunout. Mně to nevyšlo kvůli zranění, Poznymu kvůli jiným věcem. Ale aby nás lidi nějak zatracovali, to by neměli.

V čem si vyhovujete?

Hráli jsme spolu v dorostu za trenéra Chytrého, pak za pana Skácela. Přes béčko jsme šli do áčka. Jak jsem říkal, hrajeme spolu poslepu. Když jsme měli na druhém tréninku kombinaci a dobře si narazili, říkal jsem mu, že už mám pro něho první asistenci.

Zlín - Mladá Boleslav Sledujte v sobotu od 17.00 online.

S comebackem Poznara se vám také vrátila kapitánská páska, s kterou jste před třemi lety vedl Zlín do ligy. Symbolické?

Byli jsme nováčci, vystřelili jsme a hráli fantasticky. Loni jsem se vrátil, neměl jsem moc důvěru. A když letos přišel nový trenér a vybral mě, byl jsem překvapený. Jenom páska mi ale místo v sestavě nezaručí. Jsme tři čtyři hráči, kteří by měli kabinu řídit.

Jak jste si zvykli na nový herní styl kouče Bílka?

Je tam hodně práce do defenzivy. Pokud se na to jeden dva hráči vykašlou a nepůjdou za balon, tak nás soupeři přehrají. Jestliže se my útočníci nebudeme vracet dozadu a obránci nebudou útočit, tak to nebude fungovat.