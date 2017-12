Páník: Evropská liga je nádherná soutěž. Chtěli bychom si to zopakovat

Nemrzí vás, že už pro vás Evropská liga končí?

Je to nádherná soutěž. Diváci vidí úplně jiný fotbal než v naší lize, mají možnost sledovat vynikající hráče. Obrovsky nám to pomáhá ve zkušenostech. Hráči to mohou zúročit až na jaře a věřím, že to zúročí. Chtěli bychom si to určitě zopakovat. Jeden takový cíl máme - znovu vyhrát MOL Cup, který se hraje na jedno utkání, a na to se dá vždycky připravit.



I když jste Lokomotivu podlehli, minimálně hodinu jste mu byli rovnocenným sokem. To vás musí těšit, ne?

Utkání bych rozdělil na dvě části. Do 60. minuty, kdy jsme hráli v plném počtu a byli jsme důstojným soupeřem. Dokázali jsme eliminovat sílu soupeře, i když nám tam dvakrát proběhli. Zlobili jsme taky a soupeř se nemohl do útočné fáze rozvinout naplno. Utkání bylo vyrovnané a líbivé. Bylo se nač dívat. Druhá část začala po vyloučení Gajiče. Kvalita soupeře je tak vysoká, že skulinu si najde a šanci dohraje. Pro moje hráče do 60. minuty velká pochvala. Výkon byl výborný. Pak už to byl boj, abychom zápas dohráli, uběhali. Sice jsme se pokoušeli o kontry, ale obrana nás nepustila snad kromě jediné situace po průniku Vukadinoviče z pravé strany.



Cítili jste křivdu po přísném vyloučení Gajiče?

Mrzí mě druhá karta po hlavičkovém souboji. Dnes je takové pravidlo, že když vás někdo trefí ramenem nebo loktem, tak se dávají žluté karty, což je podle mě moc přísné. Jdete do souboje a nechcete ublížit protivníkovi. Hráči toho začali zneužívat. Prohrají hlavičkový souboj, chytnou se za hlavu a lehnou si. Pokud tam není krev, žlutou kartu bych nikdy nedal.



Posledních deset minut jste dohrávali v devíti s kulhajícím Jiráčkem bez možnosti střídat. Neměl jste obavy, že zápas může skončit ještě vyšší porážkou?

Vždycky může být ještě hůře. Bál jsme se spíše o Petra. Už jsem moc nechtěl, aby se vracel na hřiště. Zákrok na něho, to byla velká rána. Doufám, že to nebude zlomenina, protože tam má tržnou ránu. Že se vrátil na hřiště? To je bojovník, gladiátor, kterého jsme přivedli. Vynikající člověk. Moc si ho vážím.



Na podzim jste odehráli 24 ostrých utkání ve třech soutěžích. Jak jste to zvládli?

Nejsou to jen tři soutěže. Přišlo třináct nových hráčů, a to není jednoduchá práce. Je to mix, máme kosmopolitní tým. Jenom aby si hráči porozuměli v kabině, to je těžké; ne tak ještě na hřišti. Ale my jsme to zvládli a to je pochvala pro všechny hráče. Že spolu vyšli jako lidé v kabině a začali si více a více rozumět na hřišti.