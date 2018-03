Trenér Petržela jde na lavičku Zlína, ač ještě není fit

„Není to snadné. Dvakrát vyhráli, jsou nahoře. Nám vypadl Traoré, což je velký problém. Ale zvládneme to,“ ujišťoval Petržela při svém středečním představení.

I když následující tréninky vedli jeho asistenti Somberg s Kameníkem, sestavu bude vybírat on. Oproti minulé se bude lišit minimálně na dvou postech. Traorého sklátila chřipka, Hronka vyřadil karetní trest.

ON-LINE Zlín vs. Jablonec od 15 hodin

I kdyby byli ale oba k dispozici, nedá se předpokládat, že by ji Petržela nechal po čtyřbrankovém výprasku v Karviné beze změn. Těžko však odhadovat, na koho zkušený 64letý kouč při svém zlínském debutu ukáže. Z jeho prvních slov se však dá leccos usuzovat.

„Máme nedostatek útočníků. To je velký problém. Určitě jím není Mehanovič,“ poukázal na bosenského záložníka, jehož odvolaný trenér Bohumil Páník v nouzi vytáhl do útoku. „Ten vám do žádného souboje nepůjde, nic vám rozbíjet nebude. Zůstali nám dva hrotoví hráči, Beaugel a Železník. Musí být ale v pořádku.“

To je klíčové. Oba v zimní přípravě marodili. V lepší kondici se nachází Železník, který v Karviné odehrál posledních 20 minut. Beauguel proseděl utkání na střídačce. Petržela může nasadit oba.

„Záleží, co budeme hrát. Musíme mít naučených několik systémů, abychom nehráli pořád stejně,“ uvedl.

Jablonec ve Zlíně umí Fotbalisté Jablonce prožívají úspěšný vstup do jara. Po dvou výhrách jsou pod novým koučem Radou na šestém místě tabulky a pokud se jim bude dařit i nadále, mohli by atakovat i pohárové příčky. „Jakýkoliv tým, který má nového trenéra, dostane nový impulz. Z tohohle pohledu tam musíme jet ještě více koncentrovaní a ještě víc připravení,“ varuje před Zlínem jablonecký kouč Petr Rada. „Jsme rádi, že jsme zatím na jaře udělali šest bodů. Nechci ale hodnotit jen body. Myslím si, že jsme ani herně nepropadli. Je pro mě důležité, že hráčům drží zdraví a výkonnost je zatím dobrá.“ Jablonci se ve Zlíně dlouhodobě daří, naposledy tam prohrál v září 2005. Z devíti vzájemných domácích utkání Zlín dokázal Jablonec porazit jen dvakrát. Pět zlínských hráčů v minulosti prošlo Jabloncem: Mehanovič, Vukadinovič, Jiráček, Hronek a Fantiš.

Předvedený výkon bude dnes druhořadý. „Musíme hrát na výsledky, ne na krásu. Fotbal můžeme hrát, až když uděláme nějakých 35 bodů.“

K téhle metě schází Zlínu momentálně 14 bodů. Po dvou jarních kolech se přitom ocitl nebezpečně blízko sestupovým příčkám. Od předposlední Jihlavy ho dělí náhle jen pět bodů.

„Bude to náročné, vylosování je těžké. Ale mně je jedno, s kým hrajeme,“ prohodil Petržela, jehož první zápas ve Zlíně bude vysílat stanice ČT sport místo zrušeného duelu Ostravy s Plzní.

