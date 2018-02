Naše plány jsou úplně mimo, štve zlínského manažera Grygeru

„Hřiště je jako struhadlo, navíc v těchto mrazech by to bylo těžké i pro fanoušky. Otázkou je, kolik by jich přišlo,“ pravil trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

S odložením střetnutí jsou spokojení rovněž ve Zlíně, který přitom s dřívějším návrhem soupeře na přeložení nesouhlasil. Nový termín musí kluby ještě dojednat, v úvahu přichází středa 7. nebo 14. března.

Zlín se tak bude moct soustředit výhradně na ligu, ve které si po nepodařeném vstupu do jarní části zadělal na záchranářské potíže.

„Naše plány jsou úplně mimo. Už nejsme v tak komfortní situaci,“ štve manažera zlínského týmu Zdeňka Grygeru.

Na zopakování loňského šestého místa to nevypadá, po domácí remíze s Duklou schytal Zlín ve Slezsku debakl 0:4, a přestože zůstal devátý, jeho náskok na sestupové příčky se smrskl na pět bodů.

„Ze zápasu v Karviné jsme všichni rozčarovaní,“ pronesl Grygera, který tristní výkon hned po utkání řešil s majitelem klubu Zdeňkem Červenkou. Oba se znovu sešli na stadionu i v pondělí.

„Den poté je to ještě živé. Hledáme důvody současné situace. Hráči měli dlouhé video s trenéry,“ přiblížil Grygera. Jak pevná je pozice hlavního kouče Bohumila Páníka, nechtěl předjímat. „Vždycky se může něco stát. Zatím jsme hledali příčiny a to, jak je odstranit.“

V zákulisí se už přitom přetřásají jména případných nástupců Páníka, který ve Zlíně během tří sezon přežil několik těžkých chvil. Nahradit by ho prý mohli Vlastimil Petržela nebo Dušan Uhrin mladší, který čerstvě skončil v Mladé Boleslavi.