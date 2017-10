Zlínští fotbalisté povstali z bídy. Probrali se útočníci

Zatím se trefovali jenom záložníci. Až v 10. kole se prosadili také zlínští útočníci. A góly Diopa se Železníkem vynesly fotbalistům Fastavu v domácím utkání s Jihlavou tři body.

„V tréninku mi to padá, v zápasech ne. Byl jsem dole. Už jsem to potřeboval. Jihlava je můj soupeř,“ připomínal autor vítězné branky svoji bilanci proti Vysočině.

Železník skóroval za Zlín ve všech třech vzájemných utkáních, prosadil se i během svého krátkého jarního angažmá v Mladé Boleslavi. Od té doby vyhlížel ligovou branku pět měsíců. Dočkal se v 93. minutě z penalty. Měsíc předtím ji přitom v přípravě s Vítkovicemi zahodil.

„Také to bylo po faulu na Džafiče. Kdybych byl po..., tak bych nešel. Chci dát gól, věřil jsem si,“ nebál se Lukáš Železník selhání.

Železník kritický okamžik zvládl, byť brankář Hanuš si na míč sáhl. Chvíli přitom nebylo jasné, jestli hlavní sudí Nenadál pokutový kop neodvolá. Hosté reklamovali zdvižený praporek asistenta, Nenadál ale po vzájemné konzultaci znovu ukázal na penaltový puntík.

„Není jednoduché si vzít balon v 93. minutě, když víte, že nemáte formu,“ ocenil trenér Bohumil Páník odvahu exekutora. „Lukáš se potřebuje chytit. Zatím je to horší než dobré. Ví to, je sebekritický, pracuje na sobě, tvrdě trénuje. Věřím, že to přelomí a bude oporou, jako byl, než přestupoval do Slavie.“ O penaltu se hlásil i Dame Diop. Míč si ale vzal čerstvý Železník, který přišel na hřiště v 81. minutě.

„Dame hrál výborný zápas,“ ocenil Železník senegalského útočníka, který byl za svoji pracovitost odměněn vyrovnávací brankou v 74. minutě.

Diop čekal na ligový gól ještě delší dobu než Železník. Od jeho předešlé trefy – symbolicky v Jihlavě – uteklo téměř 11 měsíců.

Na dvojici Diop–Železník bude ve finiši podzimu stát zlínský útok ještě více než doteď. Třetí hrotový hráč Beauguel je totiž znovu na marodce. A stejně jako v létě se odjel kurýrovat domů do Francie. Tentokrát kotník a koleno.

„Má svůj lékařský tým ve Francii. Uvidíme, jakou diagnózu stanoví tam. Tady byly dvě, jedna optimistická, druhá pesimistická zahrnující zákrok. Věřím, že po čtyřech týdnech bude schopný se zapojit do tréninku a v závěru nám ještě pomůže,“ shrnul Páník.

Čtvrteční duel Evropské ligy proti Kodani bude Beauguel sledovat na dálku. Proti Jihlavě Zlín herně nepřesvědčil. „Výkon v první půlce byl katastrofální, hráči se nechtěli hýbat. Pomohlo nám osudové štěstí, které se někdy přikloní k mužstvu, které nebývá až tak lepší,“ uznal Páník.