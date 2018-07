Zlín pustil pohárového střelce Bartolomeua a získal Jakubova

„Vzhledem k tomu, že by hráč nebyl na svém postu tak vytížený, byl tento krok pro obě strany nejlepším možným řešením,“ vyložil sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera.

Bartolomeu, který se dohodl v Brně na dvouleté smlouvě, doplatil na přetlak v záloze. Na hrotu, kde ho nový kouč Michal Bílek v přípravě využíval, má Zlín po čerstvém příchodu Alexandera Jakubova k dispozici čtyři hráče.

Sedmadvacetiletý útočník věří, že se ve Zlíně dočká prvoligové premiéry. V Ostravě, které pomohl loni k okamžitému návratu do nejvyšší soutěže, dostal po postupu jen dvakrát příležitost na lavičce.

„Po postupu do první ligy změnil Baník trenéra. Přišli další útočníci a šance nepřišla. Jsem trochu zklamaný, ale takový je fotbal. Je to za mnou a soustředím se už jenom na Zlín,“ pronesl Jakubov poté, co ve středu parafoval na Letné tříletý kontrakt.

Pražský rodák, který vyrůstal v Košicích a zkoušel prorazit ve Spartě Praha či portugalském FC Porto, na sebe upozornil ve druhé české lize na severu Čech. Ve Varnsdorfu dal na podzim roku 2016 deset branek, letos na jaře přispěl k záchraně Ústí nad Labem šesti góly v sedmi posledních kolech.

A produktivitu od Jakubova očekávají i ve Zlíně. Hned to však nebude. Teprve nedávno začal dohánět manko po svalovém zranění, které si způsobil v závěrečném kole.

„Byl jsem docela dlouho zraněný, takže deficit tam je. Pracujeme, aby se odstranil. Čeká mě náročné období, kluci ho mají za sebou. Musíme skloubit moji letní přípravu a začátek ligy. Ale druhé kolo bych mohl stihnout,“ zůstává Jakubov optimistou.

Než s ním Zlín podepsal kontrakt, podrobil ho důkladné lékařské kontrole. Za poslední rok a půl se totiž klub netrefil ani jednou do zdravého útočníka.

„Něco jsem slyšel, ale vůbec mě to nestraší. Věřím, že se to opakovat nebude a že budu zdravý,“ prohodil Jakubov, který doplní trojici útočníků Železník, Beauguel, Vyhnal.

Jakubov ani Vyhnal do sobotního střetnutí nezasáhnou. Poslední zlínský zápas před startem ligy má výkop v 16 hodin.